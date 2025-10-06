क्या रोहित शर्मा पर आने वाली है एक और बैड न्यूज़? सुनील गावस्कर का जवाब सुनकर हैरान रह जाएंगे आप

क्या रोहित शर्मा पर आने वाली है एक और बैड न्यूज़? सुनील गावस्कर का जवाब सुनकर हैरान रह जाएंगे आप
Sunil Gavaskar on Rohit Sharma Captaincy: शुभमन गिल अब भारतीय वनडे टीम के नए कप्तान बन गए हैं. इसी बीच सुनील गावस्कर ने बहुत बड़ा बयान दिया है.
भारतीय वनडे टीम का कप्तान बदलने के साथ ही 'रोहित शर्मा एरा' समाप्त हो गया है. ऑस्ट्रेलियाई टूर के लिए भारतीय स्क्वाड की घोषणा करते समय अजीत अगरकर ने एलान करके बताया कि शुभमन गिल को वनडे टीम का नया कप्तान बनाया जा रहा है, जबकि रोहित बतौर बल्लेबाज खेलना जारी रखेंगे. इसी बीच भारत के दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर का कहना है कि जल्द और भी 'बैड न्यूज' आ सकती है.
सुनील गावस्कर का मानना है कि 2027 ODI वर्ल्ड कप तक भारतीय टीम को ज्यादा वनडे मैच नहीं खेलने हैं. ऐसे में रोहित शर्मा और विराट कोहली को अपनी गेम फिटनेस बरकरार रखनी है तो उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट में सक्रिय रहना होगा. स्पोर्ट्स तक से बातचीत में सुनील गावस्कर से पूछा गया कि क्या रोहित शर्मा के संबंध में और कोई 'बैड न्यूज' आ सकती है, तो उन्होंने हां में जवाब दिया.
सुनील गावस्कर ने कहा, "हां बिल्कुल. अगर आप (रोहित शर्मा) प्रतिबद्ध नहीं रहते हैं, तय नहीं कर पा रहे हैं कि आप अगले 2 साल के लिए तैयार रहेंगे या नहीं, तो बैड न्यूज के लिए तैयार रहिए. वो भी इस बारे में जानते हैं कि वो अगर सिर्फ ODI खेलेंगे, तो उन्हें ज्यादा अभ्यास की जरूरत होगी और विजय हजारे ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट में हिस्सा लेना होगा."
टीम पहले आती है...
भारतीय दिग्गज ने यह भी बताया कि रोहित शर्मा अब सिर्फ वनडे मैच खेलते हैं, लेकिन 2027 वर्ल्ड कप तक टीम इंडिया को ज्यादा ODI मैच नहीं खेलने हैं. ऐसे में रोहित शर्मा उतना अभ्यास नहीं कर पाएंगे, जितना वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट के लिए चाहिए होता है. गावस्कर ने कहा कि रोहित की टीम में जगह निश्चित ना होने की स्थिति में ही शायद शुभमन गिल को कप्तान बनाने का फैसला लिया गया.
