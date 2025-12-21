हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWatch: मेरे जूते की धूल..., वैभव सूर्यवंशी का पाकिस्तानी गेंदबाज से हुआ पंगा, खूब वायरल हो रहा कहासुनी का यह वीडियो

Watch: मेरे जूते की धूल..., वैभव सूर्यवंशी का पाकिस्तानी गेंदबाज से हुआ पंगा, खूब वायरल हो रहा कहासुनी का यह वीडियो

IND U19 vs PAK U19 Final: 21 दिसंबर को अंडर-19 एशिया कप का फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया. इस मैच में वैभव सूर्यवंशी और पाकिस्तानी खिलाड़ी की अनबन का वीडियो वायरल हो रहा है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 21 Dec 2025 04:56 PM (IST)
Preferred Sources

21 दिसंबर को अंडर-19 एशिया कप का फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया. दुबई में खेले गए इस मैच में पाकिस्तान टीम ने 347 रन बनाए. इस विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम को दमदार शुरुआत मिली, क्योंकि 2 ओवर में भी टीम इंडिया का स्कोर 30 के पार जा चुका था. इस मैच में वैभव सूर्यवंशी 26 रन बनाकर आउट हो गए. दरअसल विकेट गिरने के बाद वैभव की प्रतिक्रिया खूब वायरल हो रही है, क्योंकि उन्होंने एक पाकिस्तानी खिलाड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा कि वो उनकी जूते की धूल बराबर हैं.

मेरे जूते की धूल बराबर - वैभव सूर्यवंशी

वैभव सूर्यवंशी ने 10 गेंद में 26 रन बना डाले थे, लेकिन अली रेजा की गेंद पर विकेटकीपर हमजा जहूर ने कैच लपक कर उन्हें आउट कर दिया. वैभव शांति से पवेलियन की ओर जा रहे थे, लेकिन गेंदबाज विकेट लेने के बाद कुछ ज्यादा ही जोश दिखा रहा था. इसपर प्रतिक्रिया देते हुए वैभव सूर्यवंशी ने इशारा करते हुए कहा कि वो उनके जूते की धूल बराबर हैं. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

फाइनल में नहीं चले वैभव

वैभव सूर्यवंशी ने अंडर-19 एशिया कप के सबसे पहले मैच में यूएई के खिलाफ 171 रन बना डाले थे. उस पारी में उन्होंने कई सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए थे. इसके अलावा उन्होंने मलेशिया के खिलाफ भी अर्धशतक जड़ा था. पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच में भी उनसे टीम इंडिया को बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वो 10 गेंद में सिर्फ 26 रन बनाकर आउट हो गए.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 21 Dec 2025 04:55 PM (IST)
Tags :
Ind U19 Vs Pak U19 Under 19 Asia Cup U19 Asia Cup Asia Cup Final Ind U19 Vs Pak U19 Final
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
हिजाब विवाद के बाद चर्चा में आईं डॉ नुसरत परवीन कहां हैं? फ्लैट पर लगा ताला, गार्ड ने क्या बताया?
हिजाब विवाद के बाद चर्चा में आईं डॉ नुसरत परवीन कहां हैं? फ्लैट पर लगा ताला, गार्ड ने क्या बताया?
इंडिया
भारत का फाइटर जेट मिराज-2000 होगा अपग्रेड, अब 160KM तक नहीं बचेगा टारगेट, कितना पॉवरफुल होगा IAF का 'बूढ़ा शेर'?
भारत का फाइटर जेट मिराज-2000 होगा अपग्रेड, अब 160KM तक नहीं बचेगा टारगेट, कितना पॉवरफुल होगा IAF का 'बूढ़ा शेर'?
क्रिकेट
मेरे 14 सैनिक..., जब मैं विस्फोट करूंगा तो..., सूर्यकुमार यादव ने खराब फॉर्म पर दिया आलोचकों को जवाब
मेरे 14 सैनिक..., जब मैं विस्फोट करूंगा तो..., सूर्यकुमार ने खराब फॉर्म पर दिया आलोचकों को जवाब
ओटीटी
'मेरे ब्रेस्ट और बम में ज्यादा पैडिंग चाहते थे...', साउथ फिल्म मेकर्स को लेकर राधिका आप्टे का खुलासा
'मेरे ब्रेस्ट और बम में ज्यादा पैडिंग चाहते थे...', साउथ फिल्म मेकर्स को लेकर राधिका आप्टे का खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Electoral Bonds Verdict के बाद Political Funding में धमाका |BJP–Congress Donation Reality|Paisa Live
UP News: लखनऊ में बीजेपी संगठन की बैठक, SIR पर चर्चा | Pankaj Chaudhary | CM Yogi | BJP
Indian Raliway: ट्रेन से यात्रा करना हुआ महंगा...यात्रियों का जनरल क्लास में सफर करना होगा मुश्किल
Top News: 12 बजे की बड़ी खबरें | North- India Pollution | PM Modi | Maharashtra News |abp News
Aravalli हटेगी तो बढ़ेगी तबाही, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों की लोग लड़ रहे लड़ाई! | Pollution
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
हिजाब विवाद के बाद चर्चा में आईं डॉ नुसरत परवीन कहां हैं? फ्लैट पर लगा ताला, गार्ड ने क्या बताया?
हिजाब विवाद के बाद चर्चा में आईं डॉ नुसरत परवीन कहां हैं? फ्लैट पर लगा ताला, गार्ड ने क्या बताया?
इंडिया
भारत का फाइटर जेट मिराज-2000 होगा अपग्रेड, अब 160KM तक नहीं बचेगा टारगेट, कितना पॉवरफुल होगा IAF का 'बूढ़ा शेर'?
भारत का फाइटर जेट मिराज-2000 होगा अपग्रेड, अब 160KM तक नहीं बचेगा टारगेट, कितना पॉवरफुल होगा IAF का 'बूढ़ा शेर'?
क्रिकेट
मेरे 14 सैनिक..., जब मैं विस्फोट करूंगा तो..., सूर्यकुमार यादव ने खराब फॉर्म पर दिया आलोचकों को जवाब
मेरे 14 सैनिक..., जब मैं विस्फोट करूंगा तो..., सूर्यकुमार ने खराब फॉर्म पर दिया आलोचकों को जवाब
ओटीटी
'मेरे ब्रेस्ट और बम में ज्यादा पैडिंग चाहते थे...', साउथ फिल्म मेकर्स को लेकर राधिका आप्टे का खुलासा
'मेरे ब्रेस्ट और बम में ज्यादा पैडिंग चाहते थे...', साउथ फिल्म मेकर्स को लेकर राधिका आप्टे का खुलासा
विश्व
साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में मास शूटिंग, बार में घुसकर लोगों को गोलियों से भूना, कम से कम 9 की मौत
साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में मास शूटिंग, बार में घुसकर लोगों को गोलियों से भूना, कम से कम 9 की मौत
इंडिया
पैगंबर मोहम्मद का उपदेश सुना हाई कोर्ट ने वकील को दी राहत, 19 साल बाद मिला न्याय; जानें पूरा मामला
पैगंबर मोहम्मद का उपदेश सुना HC ने वकील को दी राहत, 19 साल बाद मिला न्याय; जानें पूरा मामला
जनरल नॉलेज
नई आबकारी नीति लागू होने के बाद यूपी में कितनी महंगी हो जाएगी शराब, इस पर कितना कमाएगा दुकानदार
नई आबकारी नीति लागू होने के बाद यूपी में कितनी महंगी हो जाएगी शराब, इस पर कितना कमाएगा दुकानदार
नौकरी
नाबार्ड में निकली भर्ती, 62 साल के बुजुर्ग भी कर सकते हैं अप्लाई, सैलरी सुनकर उड़ जाएंगे होश
नाबार्ड में निकली भर्ती, 62 साल के बुजुर्ग भी कर सकते हैं अप्लाई, सैलरी सुनकर उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Embed widget