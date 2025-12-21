21 दिसंबर को अंडर-19 एशिया कप का फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया. दुबई में खेले गए इस मैच में पाकिस्तान टीम ने 347 रन बनाए. इस विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम को दमदार शुरुआत मिली, क्योंकि 2 ओवर में भी टीम इंडिया का स्कोर 30 के पार जा चुका था. इस मैच में वैभव सूर्यवंशी 26 रन बनाकर आउट हो गए. दरअसल विकेट गिरने के बाद वैभव की प्रतिक्रिया खूब वायरल हो रही है, क्योंकि उन्होंने एक पाकिस्तानी खिलाड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा कि वो उनकी जूते की धूल बराबर हैं.

मेरे जूते की धूल बराबर - वैभव सूर्यवंशी

वैभव सूर्यवंशी ने 10 गेंद में 26 रन बना डाले थे, लेकिन अली रेजा की गेंद पर विकेटकीपर हमजा जहूर ने कैच लपक कर उन्हें आउट कर दिया. वैभव शांति से पवेलियन की ओर जा रहे थे, लेकिन गेंदबाज विकेट लेने के बाद कुछ ज्यादा ही जोश दिखा रहा था. इसपर प्रतिक्रिया देते हुए वैभव सूर्यवंशी ने इशारा करते हुए कहा कि वो उनके जूते की धूल बराबर हैं. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Lafda between Vaibhav Suryawanshi and Ali Raza, Suryavanshi showing ali raza and porkies their right place.🤣🔥 #INDvsPAK pic.twitter.com/pspUjd50jD — U’ (@toxify_vkf) December 21, 2025

फाइनल में नहीं चले वैभव

वैभव सूर्यवंशी ने अंडर-19 एशिया कप के सबसे पहले मैच में यूएई के खिलाफ 171 रन बना डाले थे. उस पारी में उन्होंने कई सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए थे. इसके अलावा उन्होंने मलेशिया के खिलाफ भी अर्धशतक जड़ा था. पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच में भी उनसे टीम इंडिया को बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वो 10 गेंद में सिर्फ 26 रन बनाकर आउट हो गए.