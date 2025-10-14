हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद संन्यास लेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा? गौतम गंभीर ने दिग्गजों के भविष्य पर दिया बड़ा बयान

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद संन्यास लेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा? गौतम गंभीर ने दिग्गजों के भविष्य पर दिया बड़ा बयान

IND vs AUS 2025: वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज 2-0 से जीतने के बाद गौतम गंभीर प्रेस कांफ्रेंस में आए. इस दौरान उन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा के भविष्य पर बड़ी बात कही.

By : शिवम | Updated at : 14 Oct 2025 02:15 PM (IST)
भारतीय क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज को 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 से हरा दिया. दिल्ली में खेले गए दूसरे टेस्ट के 5वें दिन भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज की, इसके बाद हेड कोच गौतम गंभीर प्रेस कांफ्रेंस में आए. उन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा के भविष्य पर बड़ी बात कही. बता दें कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर दोनों दिग्गज वनडे सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन माना जा रहा है कि ये सीरीज उनके भविष्य का फैसला करेगी.

विराट कोहली और रोहित शर्मा ने पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टी20 फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था, तब हेड कोच राहुल द्रविड़ थे. इसके बाद गौतम गंभीर कोच नियुक्त हुए. इस साल रोहित और कोहली ने टेस्ट फॉर्मेट से भी संन्यास ले लिया, अब दोनों सिर्फ वनडे में खेलेंगे. ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले मैनेजमेंट ने रोहित को वनडे की कप्तानी से हटाकर शुभमन गिल को कमान सौंपी. इसके बाद माना जा रहा था कि मुश्किल है कि रोहित 2027 वर्ल्ड कप तक खेले, अब गंभीर ने दोनों दिग्गजों के भविष्य पर बड़ी बात कहकर चर्चा को फिर से छेड़ दिया है.

रोहित और कोहली के भविष्य पर गंभीर ने क्या कहा?

गौतम गंभीर ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा, "हमें वर्तमान में रहना होगा. उम्मीद करते हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का ऑस्ट्रेलिया दौरा सफल रहेगा. हमें अगली सीरीज पर ध्यान लगाना होगा, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है. इसमें कोई दो राय नहीं कि दोनों (कोहली-रोहित) शानदार खिलाड़ी हैं. देखना होगा कि दोनों का प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया दौरे पर कैसा रहता है."

रोहित और कोहली ने आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में खेला था, जिसमें रोहित ने 76 रनों की शानदार पारी खेली थी. भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर खिताब जीता था और कप्तान रोहित को प्लेयर ऑफ़ द मैच चुना गया था.

2027 तक खेलेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा?

सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कोहली और रोहित 2027 तक खेलेंगे. गंभीर के बयान से लगता है कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर दोनों का प्रदर्शन देखने के बाद उनके भविष्य पर फैसला किया जाएगा. कोहली अभी 36 साल के हैं, वर्ल्ड कप के दौरान वह 38 साल के होंगे. जबकि रोहित वर्ल्ड कप 2027 के समय 40 साल के होंगे.

रोहित शर्मा और विराट कोहली का वनडे करियर

विराट कोहली ने 2024 और 2025 में कुल 10 वनडे मैच खेले, इसमें उन्होंने कुल 331 रन बनाए. इन 2 सालों में उन्होंने 2 अर्धशतकीय और 1 शतकीय पारी खेली. कोहली ने अपने करियर में 302 वनडे मैचों में 14181 रन बनाए, इसमें 51 शतक और 74 अर्धशतक शामिल हैं.

रोहित शर्मा की बात करें तो 2024 और 2025 में उन्होंने 11 वनडे मैच खेले, इसमें 459 रन बनाए. इन दो सालों में उन्होंने 3 अर्धशतकीय और 1 शतकीय पारी खेली. रोहित के करियर की बात करें तो उन्होंने 273 वनडे मैचों में 11168 रन बनाए हैं, जिसमें 32 शतक और 58 अर्धशतक शामिल हैं.

Published at : 14 Oct 2025 02:15 PM (IST)
India Tour Of Australia India Vs Australia ODI VIRAT KOHLI Rohit SHarma IND Vs AUS ODI GAUTAM GAMBHIR
