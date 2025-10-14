हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटगौतम गंभीर का फेवरेट है इसलिए टीम में..., पूर्व सेलेक्टर के बयान पर बुरी तरह भड़के भारतीय हेड कोच; सुनाई खरी-खोटी

Gautam Gambhir Harshit Rana: भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर, पूर्व सेलेक्टर क्रिस श्रीकांत पर भड़क गए हैं. श्रीकांत ने हर्षित राणा के चयन पर सवाल खड़े किए थे.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 14 Oct 2025 05:18 PM (IST)
हेड कोच गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सेलेक्टर और दिग्गज खिलाड़ी क्रिस श्रीकांत पर भड़क उठे हैं. गंभीर का कहना है कि एक 23 साल के उभरते हुए क्रिकेटर को निशाना बनाया जाना शर्मनाक है. दरअसल कुछ दिन पहले क्रिस श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हर्षित राणा को ऑस्ट्रेलियाई टूर पर ले जाने के फैसले पर सवाल खड़े किए थे. उनका कहना था कि सिर्फ गंभीर का 'फेवरेट प्लेयर' होने की वजह से हर्षित राणा टीम में हैं. श्रीकांत का इस बयान का वीडियो क्लिप जमकर वायरल भी हुआ था.

गौतम गंभीर भड़के

वहीं गौतम गंभीर ने भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट के समापन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "ये सब शर्मनाक है कि अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए आप 23 साल के खिलाड़ी को निशाना बना रहे हैं. हर्षित के पिता कोई पूर्व चेयरमैन, पूर्व क्रिकेटर या NRI नहीं हैं. उन्होंने अपनी योग्यता के आधार पर क्रिकेट खेला है और आगे भी ऐसा ही करेंगे. अगर आप सोशल मीडिया पर 23 साल के खिलाड़ी के बारे में ऐसी बातें करेंगे, तो उसके दिमाग पर इसका क्या असर पड़ेगा?"

अगर तुम्हारा बच्चा...

गौतम गंभीर यहीं नहीं रुके. उन्होंने क्रिस श्रीकांत पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि, "अगर तुम्हारा बच्चा क्रिकेट खेलने लगे, कल्पना कीजिए कि उसके साथ दुर्व्यवहार होने पर आपको कैसा लगेगा. वो 23 साल का बच्चा है, 33 का नहीं. मेरी आलोचना कीजिए, मैं उसे झेल सकता हूं लेकिन 23 साल के लड़के के साथ ऐसा करना अस्वीकार्य है."

क्रिस श्रीकांत ने क्या कहा था?

क्रिस श्रीकांत ने टीम इंडिया की चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि, "आप कई अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें टीम में लाते हैं जो अच्छा नहीं करते हैं. इसका सबसे बड़ा उदाहरण हर्षित राणा हैं, जो गौतम गंभीर की जी-हुजूरी करते हैं इसलिए टीम में बने हैं."

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 14 Oct 2025 05:18 PM (IST)
India Cricket Team Kris Srikanth Harshit Rana GAUTAM GAMBHIR
