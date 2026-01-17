भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरा वनडे मैच रविवार, 18 जनवरी को इंदौर में खेला जाएगा. दो मैचों के बाद सीरीज एक-एक से बराबर है. इंदौर के होल्कर स्टेडियम में भारतीय टीम का वनडे रिकॉर्ड शानदार रहा है, जहां उसे अब तक कोई नहीं हरा पाया है. मगर न्यूजीलैंड के कुछ खिलाड़ी तीसरे ODI मैच में टीम इंडिया के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं. यहां जानिए कीवी टीम के किन 4 खिलाड़ियों से भारतीय टीम को बचकर रहना होगा.

डेरिल मिचेल

डेरिल मिचेल, जिन्होंने भारत के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में नाबाद 131 रन बनाए. मिचेल इस समय बेहतरीन फॉर्म में हैं, इससे पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे मैच में भी सेंचुरी लगाकर आ रहे हैं. उन्हें बड़ी पारी खेलने से रोकना टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है. भारतीय गेंदबाजों को उन्हें हर हाल में जल्दी आउट करना होगा.

माइकल ब्रेसवेल

इस सीरीज में माइकल ब्रेसवेल न्यूजीलैंड टीम की कप्तानी कर रहे हैं. 2 मैचों में वो अब तक 2 ही विकेट ले पाए हैं, लेकिन उनकी फिरकी लेती गेंदों के खिलाफ भारतीय बल्लेबाज रन बनाने में संघर्ष करते दिखे हैं. दूसरे वनडे मैच में उन्होंने 10 ओवरों में सिर्फ 34 रन दिए थे.

काइल जेमीसन

6 फुट 8 इंच लंबे काइल जेमीसन को स्वाभाविक रूप से गेंदबाजी में अधिक बाउंस मिलता है. साथ ही उनकी स्लोवर गेंदों ने खासतौर पर पहले ODI में भारतीय बल्लेबाजों को खूब परेशान किया था. जेमीसन अब तक इस सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. उन्होंने 2 मैचों में 5 विकेट लिए हैं.

विल यंग

विल यंग भारत के खिलाफ पहले वनडे मैच में फ्लॉप रहे थे, लेकिन दूसरे मैच में उन्होंने ऐसे दबाव भरे समय में 87 रनों की पारी खेली, जब न्यूजीलैंड टीम 46 पर 2 विकेट गंवा चुकी थी. उनका ज्यादा देर क्रीज पर टिके रहना भी टीम इंडिया के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है.

