तीसरे वनडे में टीम इंडिया के लिए मुसीबत बन सकते हैं न्यूजीलैंड के 4 खिलाड़ी, क्या इंदौर में भी कीवी टीम करेगी उलटफेर

IND vs NZ 3rd ODI: भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरा और निर्णायक वनडे मैच रविवार, 18 जनवरी को इंदौर में खेला जाएगा. सीरीज अभी एक-एक से बराबर है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 17 Jan 2026 03:35 PM (IST)
भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरा वनडे मैच रविवार, 18 जनवरी को इंदौर में खेला जाएगा. दो मैचों के बाद सीरीज एक-एक से बराबर है. इंदौर के होल्कर स्टेडियम में भारतीय टीम का वनडे रिकॉर्ड शानदार रहा है, जहां उसे अब तक कोई नहीं हरा पाया है. मगर न्यूजीलैंड के कुछ खिलाड़ी तीसरे ODI मैच में टीम इंडिया के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं. यहां जानिए कीवी टीम के किन 4 खिलाड़ियों से भारतीय टीम को बचकर रहना होगा.

डेरिल मिचेल

डेरिल मिचेल, जिन्होंने भारत के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में नाबाद 131 रन बनाए. मिचेल इस समय बेहतरीन फॉर्म में हैं, इससे पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे मैच में भी सेंचुरी लगाकर आ रहे हैं. उन्हें बड़ी पारी खेलने से रोकना टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है. भारतीय गेंदबाजों को उन्हें हर हाल में जल्दी आउट करना होगा.

माइकल ब्रेसवेल

इस सीरीज में माइकल ब्रेसवेल न्यूजीलैंड टीम की कप्तानी कर रहे हैं. 2 मैचों में वो अब तक 2 ही विकेट ले पाए हैं, लेकिन उनकी फिरकी लेती गेंदों के खिलाफ भारतीय बल्लेबाज रन बनाने में संघर्ष करते दिखे हैं. दूसरे वनडे मैच में उन्होंने 10 ओवरों में सिर्फ 34 रन दिए थे.

काइल जेमीसन

6 फुट 8 इंच लंबे काइल जेमीसन को स्वाभाविक रूप से गेंदबाजी में अधिक बाउंस मिलता है. साथ ही उनकी स्लोवर गेंदों ने खासतौर पर पहले ODI में भारतीय बल्लेबाजों को खूब परेशान किया था. जेमीसन अब तक इस सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. उन्होंने 2 मैचों में 5 विकेट लिए हैं.

विल यंग

विल यंग भारत के खिलाफ पहले वनडे मैच में फ्लॉप रहे थे, लेकिन दूसरे मैच में उन्होंने ऐसे दबाव भरे समय में 87 रनों की पारी खेली, जब न्यूजीलैंड टीम 46 पर 2 विकेट गंवा चुकी थी. उनका ज्यादा देर क्रीज पर टिके रहना भी टीम इंडिया के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है.

IND vs NZ 3rd ODI: इंदौर के पानी से टीम इंडिया में डर? शुभमन गिल अपने साथ लाए 3 लाख का वाटर प्यूरीफायर

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 17 Jan 2026 03:35 PM (IST)
IND VS NZ Odi IND Vs NZ 3rd ODI INDIA VS NEW ZEALAND IND VS NZ
