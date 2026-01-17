IND vs NZ 3rd ODI: इंदौर के पानी से टीम इंडिया में डर? शुभमन गिल अपने साथ लाए 3 लाख का वाटर प्यूरीफायर
IND vs NZ 3rd ODI: भारतीय क्रिकेट टीम इस समय इंदौर में है, जहां न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा वनडे खेला जाना है. इस शहर में कुछ दिन पहले दूषित पानी पीने से कई लोग बीमार और कई लोगों की मौत भी हुई थी.
भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरा वनडे इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला जाना है. वडोदरा में मेहमान और राजकोट में मेजबान टीम ने जीत दर्ज की थी, अब तीसरा वनडे सीरीज डिसाइडर होगा. देश का सबसे साफ शहर इंदौर पिछले कई दिनों से अन्य कारण से सुर्खियों में है, यहां एक क्षेत्र में दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत हुई थी और कई लोग बीमार पड़ गए थे. इस बीच एक खबर ने सबका ध्यान खींचा. कप्तान शुभमन गिल इंदौर में अपने साथ विशेष वॉटर प्यूरीफिकेशन मशीन लेकर आए हैं, जिसकी कीमत 3 लाख रुपये है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुभमन गिल इंदौर में जिस वॉटर प्यूरिफायर को लेकर आए हैं, वो आरओ और पैक्ड बोतल के पानी को फिर से पूरी तरह शुद्ध कर सकती है. कप्तान ने इस प्यूरिफायर को अपने होटल के कमरे में ही रखवाया है. रिपोर्ट के अनुसार होटल के स्टाफ को भी इसके इस्तेमाल की जानकारी नहीं दी गई है.
इंदौर में गिल साथ लाए 3 लाख का वाटर प्यूरिफायर
इंदौर भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग बीमार पड़ गए, जिस पर काफी विवाद भी हो रहा है. हालांकि ये साफ नहीं कहा जा सकता कि क्या यही वजह है कि शुभमन गिल इस मशीन को साथ लेकर आए या इसके पीछे कोई और वजह है. बता दें कि बीसीसीआई ने टीम के साथ अलग से शेफ भी भेजे हैं, जो खिलाड़ियों की डाइट को देखते हुए डिश तैयार करते हैं.
विराट कोहली की डाइट में हरी ग्रिल्ड सब्जियां शामिल
कोहली की डाइट में स्टीम्ड और उबला हुआ खाना शामिल रहता है. उनके नाश्ते में नींबू के साथ ग्रीन टी, स्प्राउट, और खाने में हरी ग्रील्ड सब्जियां, दाल, रायता और सूप शामिल रहता है. रोहित शर्मा की डाइट में स्प्राउट, बादाम, फ्रूट, ओट्स, पनीर, सब्जी, दाल और चावल शामिल रहता है.
भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरा वनडे रविवार, 18 जनवरी को इंदौर के होल्कर स्टेडियम में दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा. इंदौर में इससे पहले टीम इंडिया ने खेले सभी 7 मैच जीते हैं.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL