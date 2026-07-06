हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट15 साल के वैभव सूर्यवंशी को लेकर इस खिलाड़ी ने कहा,'- 'उसे अभी से वनडे वर्ल्ड कप के लिए तैयार करो'

15 साल के वैभव सूर्यवंशी को लेकर इस खिलाड़ी ने कहा,'- 'उसे अभी से वनडे वर्ल्ड कप के लिए तैयार करो'

पूर्व भारतीय स्पिनर लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने 15 वर्षीय के वैभव सूर्यवंशी को लगातार मौके देने की मांग की है. उनका मानना है अगले साल होने वाले वनडे विश्व कप में वैभव सूर्यवंशी भारत के लिए सबसे बड़ा हथियार बन सकते हैं.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: अंशु कुमार सिंह |  Updated at : 06 Jul 2026 12:40 PM (IST)
Preferred Sources

भारत के पूर्व क्रिकेटर लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लेकर बड़ी बात कही है. उनका मानना है कि इतनी कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जगह बनाने वाले खिलाड़ी को बीच-बीच में आराम देने के बजाय लगातार मौके मिलने चाहिए. इससे वह अलग-अलग हालात में खेलने का अनुभव हासिल करेगा और अपनी गलतियों से सीखकर बेहतर खिलाड़ी बनेंगे.

इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए डेब्यू किया. 15 साल और 99 दिन की उम्र में वह भारत की ओर से टी20 अंतरराष्ट्रीय खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने. अपने पहले मैच में उन्होंने 10 गेंदों पर 14 रन बनाए, जिसमें दो शानदार छक्के शामिल थे.

लगातार मौके मिलने चाहिए

शिवरामकृष्णन का कहना है कि जब टीम प्रबंधन किसी युवा खिलाड़ी पर भरोसा दिखाता है तो उसे लगातार खेलने का मौका भी देना चाहिए. उनके मुताबिक, टीम में शामिल करके फिर बाहर बैठाना किसी भी युवा खिलाड़ी के विकास के लिए सही तरीका नहीं है.

उन्होंने कहा कि बल्लेबाज होने के कारण वैभव को गेंदबाजों जैसी वर्कलोड मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है. ज्यादा मैच खेलने से उसकी एकाग्रता, आत्मविश्वास और मानसिक मजबूती भी बढ़ेगी.

ये भी पढ़े-स्मृति मंधाना समेत चार खिलाड़ी रह गईं पीछे, किसी और ने जीता प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, जानिए किसे मिला

अगले 20 साल का निवेश

पूर्व भारतीय स्पिनर ने वैभव को भारतीय क्रिकेट का लंबी अवधि का निवेश बताया. उनका मानना है कि मुख्य कोच गौतम गंभीर, कप्तान श्रेयस अय्यर और पूरी टीम को इस युवा खिलाड़ी का साथ देना चाहिए. अगर शुरुआती कुछ मुकाबलों में प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं भी रहता है, तब भी उसका भरोसा नहीं टूटना चाहिए.

खेल बदलने की जरूरत नहीं

शिवरामकृष्णन ने कहा कि वैभव स्वाभाविक रूप से आक्रामक बल्लेबाज हैं. ऐसे खिलाड़ी जोखिम भी लेते हैं और कभी-कभी जल्दी आउट भी हो सकते हैं. लेकिन आधुनिक क्रिकेट में यही अंदाज सफलता दिलाता है. इसलिए उन्हें अपनी प्राकृतिक बल्लेबाजी शैली बदलने की सलाह नहीं दी जानी चाहिए.

हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अनुभव के साथ वैभव को यह समझना होगा कि विरोधी गेंदबाज उनके खिलाफ किस तरह की रणनीति बना रहे हैं. सही समय पर सही फैसला लेना भी बड़े खिलाड़ी की पहचान होती है.

वनडे टीम में भी देखते हैं भविष्य

शिवरामकृष्णन का मानना है कि वैभव सूर्यवंशी सिर्फ टी20 तक सीमित रहने वाले खिलाड़ी नहीं हैं. उन्हें एकदिवसीय क्रिकेट में भी मौका मिलना चाहिए. पूर्व स्पिनर का विश्वास है कि अगर उन्हें लगातार अवसर मिले तो वह अगले साल होने वाले 50 ओवर के विश्व कप के लिए भारत के टॉप ऑर्डर के मजबूत दावेदार बन सकते हैं.

'अजीब लगता है...', वैभव सूर्यवंशी को लेकर ये क्या बोल गए जैकब बेथेल, बताया भारत के खिलाफ क्यों अच्छा लगता है जीतना

Published at : 06 Jul 2026 12:39 PM (IST)
Tags :
Laxman Sivaramakrishnan BCCI Vaibhav Sooryavansi ONE DAY WORLD CUP 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
15 साल के वैभव सूर्यवंशी को लेकर इस खिलाड़ी ने कहा,'- 'उसे अभी से वनडे वर्ल्ड कप के लिए तैयार करो'
15 साल के वैभव सूर्यवंशी को लेकर इस खिलाड़ी ने कहा,'- 'उसे अभी से वनडे वर्ल्ड कप के लिए तैयार करो'
क्रिकेट
पूर्व क्रिकेटर की गौतम गंभीर को साफ सलाह, लगातार हार के बाद इस IPL स्टार को टीम में शामिल करने को कहा
पूर्व क्रिकेटर की गौतम गंभीर को साफ सलाह, लगातार हार के बाद इस IPL स्टार को टीम में शामिल करने को कहा
क्रिकेट
Major League Cricket 2026: W,W,W,W... आखिरी 4 गेंदों पर झटके 4 विकेट, इस गेंदबाज ने बरपाया कहर
Major League Cricket 2026: W,W,W,W... आखिरी 4 गेंदों पर झटके 4 विकेट, इस गेंदबाज ने बरपाया कहर
क्रिकेट
'संजू को बाहर करना बड़ी मिस्टेक! अभिषेक-सूर्यवंशी गलत..', टीम इंडिया की प्लानिंग पर भड़के मोहम्मद कैफ
'संजू को बाहर करना बड़ी मिस्टेक! अभिषेक-सूर्यवंशी गलत..', टीम इंडिया की प्लानिंग पर भड़के मोहम्मद कैफ
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Ketan Murder Case: सिया...सहेली और खूनी भविष्यवाणी !
Ram Mandir Chadhava Chori | Janhit: कल 6 जुलाई... क्या होगी 'चंपत' की विदाई? | Champat Rai | Ayodhya
Amir Khan Wedding: दिल है की मानता नहीं | Bollywood News | ABP News
Ram Mandir Daan Chori | Sandeep Chaudhary: Trust में गड़बड़झाले का सबसे सटीक विश्लेषण | Ayodhya | UP
Ram Mandir Donation Scam : चढ़ावा चोरी...मास्टरमाइंड की उल्टी गिनती! | | Champat Rai | ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पश्चिम बंगाल में बलात्कार और हत्या के आरोपी की पीट-पीटकर हत्या, बोरी में मिला था 11 साल की मासूम का शव
पश्चिम बंगाल में बलात्कार और हत्या के आरोपी की पीट-पीटकर हत्या, बोरी में मिला था मासूम का शव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में 2024 के झटके से उबरने के लिए मिशन 2027 पर बीजेपी की नजर! इन चार मुद्दों पर है खास फोकस
UP में 2024 के झटके से उबरने के लिए मिशन 2027 पर बीजेपी की नजर! इन चार मुद्दों पर है खास फोकस
विश्व
E20 पेट्रोल का भारत ने भूटान को दिया था ऑफर! क्या है इसका सच, बवाल क्यों, समझें पूरा मामला
E20 पेट्रोल का भारत ने भूटान को दिया था ऑफर! क्या है इसका सच, बवाल क्यों, समझें पूरा मामला
स्पोर्ट्स
सुनील गावस्कर के 5 बड़े रिकॉर्ड… जो उन्हें बनाते हैं ‘लिटिल मास्टर’, 50 साल बाद भी कायम है ये विश्व कीर्तिमान
सुनील गावस्कर के 5 बड़े रिकॉर्ड… जो उन्हें बनाते हैं ‘लिटिल मास्टर’, 50 साल बाद भी कायम है ये विश्व कीर्तिमान
ओटीटी
जानिए कौन थे जसवंत सिंह खालरा, जिनकी बायोपिक 'सतलुज' पर छिड़ा है महासंग्राम
जानिए कौन थे जसवंत सिंह खालरा, जिनकी बायोपिक 'सतलुज' पर छिड़ा है महासंग्राम
विश्व
OPEC+ देश करेंगे बंपर तेल उत्पादन! क्या भारत में सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल? जानें इसका गणित
OPEC+ देश करेंगे बंपर तेल उत्पादन! क्या भारत में सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल? जानें इसका गणित
फूड
Mango Shake Vs Aamras: मैंगो शेक या आमरस? जानिए स्वाद और न्यूट्रिशन के मामले में कौन किस पर है भारी?
मैंगो शेक या आमरस? जानिए स्वाद और न्यूट्रिशन के मामले में कौन किस पर है भारी?
टेक्नोलॉजी
खत्म होने वाला है स्मार्टफोन का दौर, कैसे मेटा और गूगल के चश्मे बना रहे अपना बाजार?
खत्म होने वाला है स्मार्टफोन का दौर, कैसे मेटा और गूगल के चश्मे बना रहे अपना बाजार?
ABP NEWS
Viral News: मुंबई से गोवा जाने वाला ट्रैफिक रोका जाएगा? वायरल खबर ने मचाया हड़कंप
Viral News: मुंबई से गोवा जाने वाला ट्रैफिक रोका जाएगा? वायरल खबर ने मचाया हड़कंप
ABP NEWS
Viral News: सड़क पर उतरा पैराग्लाइडर, लोग रह गए दंग!
Viral News: सड़क पर उतरा पैराग्लाइडर, लोग रह गए दंग!
ABP NEWS
Viral News: बारिश ने मुंबई को बना दिया 'वॉटर सिटी'
Viral News: बारिश ने मुंबई को बना दिया 'वॉटर सिटी'
ABP NEWS
Viral News: देखते रहे लोग, लड़ती रहीं महिलाएं; सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा
Viral News: देखते रहे लोग, लड़ती रहीं महिलाएं; सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा
ABP NEWS
Viral News: पानी-पानी हुई मुंबई की लोकल पटरियां, बारिश से रेल यातायात प्रभावित
Viral News: पानी-पानी हुई मुंबई की लोकल पटरियां, बारिश से रेल यातायात प्रभावित
Embed widget