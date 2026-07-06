भारत के पूर्व क्रिकेटर लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लेकर बड़ी बात कही है. उनका मानना है कि इतनी कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जगह बनाने वाले खिलाड़ी को बीच-बीच में आराम देने के बजाय लगातार मौके मिलने चाहिए. इससे वह अलग-अलग हालात में खेलने का अनुभव हासिल करेगा और अपनी गलतियों से सीखकर बेहतर खिलाड़ी बनेंगे.

इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए डेब्यू किया. 15 साल और 99 दिन की उम्र में वह भारत की ओर से टी20 अंतरराष्ट्रीय खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने. अपने पहले मैच में उन्होंने 10 गेंदों पर 14 रन बनाए, जिसमें दो शानदार छक्के शामिल थे.

लगातार मौके मिलने चाहिए

शिवरामकृष्णन का कहना है कि जब टीम प्रबंधन किसी युवा खिलाड़ी पर भरोसा दिखाता है तो उसे लगातार खेलने का मौका भी देना चाहिए. उनके मुताबिक, टीम में शामिल करके फिर बाहर बैठाना किसी भी युवा खिलाड़ी के विकास के लिए सही तरीका नहीं है.

उन्होंने कहा कि बल्लेबाज होने के कारण वैभव को गेंदबाजों जैसी वर्कलोड मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है. ज्यादा मैच खेलने से उसकी एकाग्रता, आत्मविश्वास और मानसिक मजबूती भी बढ़ेगी.

ये भी पढ़े-स्मृति मंधाना समेत चार खिलाड़ी रह गईं पीछे, किसी और ने जीता प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, जानिए किसे मिला

अगले 20 साल का निवेश

पूर्व भारतीय स्पिनर ने वैभव को भारतीय क्रिकेट का लंबी अवधि का निवेश बताया. उनका मानना है कि मुख्य कोच गौतम गंभीर, कप्तान श्रेयस अय्यर और पूरी टीम को इस युवा खिलाड़ी का साथ देना चाहिए. अगर शुरुआती कुछ मुकाबलों में प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं भी रहता है, तब भी उसका भरोसा नहीं टूटना चाहिए.

खेल बदलने की जरूरत नहीं

शिवरामकृष्णन ने कहा कि वैभव स्वाभाविक रूप से आक्रामक बल्लेबाज हैं. ऐसे खिलाड़ी जोखिम भी लेते हैं और कभी-कभी जल्दी आउट भी हो सकते हैं. लेकिन आधुनिक क्रिकेट में यही अंदाज सफलता दिलाता है. इसलिए उन्हें अपनी प्राकृतिक बल्लेबाजी शैली बदलने की सलाह नहीं दी जानी चाहिए.

हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अनुभव के साथ वैभव को यह समझना होगा कि विरोधी गेंदबाज उनके खिलाफ किस तरह की रणनीति बना रहे हैं. सही समय पर सही फैसला लेना भी बड़े खिलाड़ी की पहचान होती है.

वनडे टीम में भी देखते हैं भविष्य

शिवरामकृष्णन का मानना है कि वैभव सूर्यवंशी सिर्फ टी20 तक सीमित रहने वाले खिलाड़ी नहीं हैं. उन्हें एकदिवसीय क्रिकेट में भी मौका मिलना चाहिए. पूर्व स्पिनर का विश्वास है कि अगर उन्हें लगातार अवसर मिले तो वह अगले साल होने वाले 50 ओवर के विश्व कप के लिए भारत के टॉप ऑर्डर के मजबूत दावेदार बन सकते हैं.

'अजीब लगता है...', वैभव सूर्यवंशी को लेकर ये क्या बोल गए जैकब बेथेल, बताया भारत के खिलाफ क्यों अच्छा लगता है जीतना