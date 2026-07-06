स्मृति मंधाना समेत चार खिलाड़ी रह गईं पीछे, किसी और ने जीता प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, जानिए किसे मिला
बेथ मूनी इस टूर्नामेंट में अब तक की दूसरी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज रहीं. उन्होंने कुल 7 मैचों में 47.60 की औसत और 142.51 की स्ट्राइक रेट से 238 रन बनाए.
महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल से पहले आईसीसी ने एलिस पेरी, डैनी व्याट-हॉज, स्मृति मंधाना और मारिजाने कैप इन चारों खिलाड़ियों को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए नॉमिनेट किया था. हालांकि फाइनल मुकाबले के बाद इन चारों में से किसी को भी यह अवॉर्ड नहीं मिला. बता दें कि, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब ऑस्ट्रेलिया की स्टार बल्लेबाज़ बेथ मूनी ने अपने नाम किया.
बेथ मूनी इस टूर्नामेंट में अब तक की दूसरी सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहीं. उन्होंने कुल 7 मैचों में 47.60 की औसत और 142.51 की स्ट्राइक रेट से 238 रन बनाए. फाइनल मुकाबले में बेथ मूनी ने 64 रन की अपनी शानदार पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया की जीत में चार चांद लगा दी. और उनके इसी शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया.
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ऑस्ट्रेलिया का फिर एक बार दबदबा बना रहा. टीम ने एक बार फिर महिला टी20 क्रिकेट में शानदार पारी खेलकर इंग्लैंड को फाइनल में सात विकेट से मात दी और अपनी जीत का परचम लहरा दिया. बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड सातवीं बार खिताब अपने नाम कर लिया है. लॉर्ड्स में रविवार को खेले गए इस खिताबी मुकाबले में बेथ मूनी और कोएबे लिचफील्ड ने शानदार शतकीय साझेदारी कर टीम की जीत की मजबूत नींव बनाए रखी.
इससे पहले, ऑस्ट्रेलिया ने साल 2010, 2012, 2014, 2018, 20202 और 2023 में ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया था, जबकि इंग्लैंड की टीम साल 2009 में इकलौती बार चैंपियन बनी थी.
लंदन के लॉर्ड्स में खेले गए इस फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने टॉस गंवाकर मैदान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट गंवाकर कुल 150 रन बनाए. वहीं कप्तान नैट सीवर ब्रंट ने 53 गेंदों में 5 चौकों के साथ 58 रन बनाकर नाबाद पारी खेली. जबकि दूसरी तरफ कैंप ने 28 गेंदों में एक छक्के और 4 चौकों के साथ नाबाद 44 रन बनाए. लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 18वें ओवर में खिताबी मुकाबला जीतकर मैच अपने नाम कर लिया. लिचफील्ड ने 35 गेंदों में 48 रन बनाए, जबकि बेथ मूनी ने 49 गेंदों में 10 चौकों के साथ 64 रन बनाकर पवेलियन लौटीं, वहीं पेरी ने 13 रन की नाबाद पारी खेली.
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