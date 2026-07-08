अय्यर-गंभीर पर भड़के पूर्व क्रिकेटर? शिवम दुबे से पहले हर्षित राणा को भेजने पर दिखे नाखुश

भारतीय क्रिकेट टीम को तीसरे टी20 में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. 202 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 100 रनों तक भी नहीं पहुंच पाई, पूरी टीम 11.4 ओवरों में 76 रनों पर सिमट गई. वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन ने 13-13 रन बनाए, जो इस पारी में सर्वाधिक स्कोर था. इससे शर्मनाक क्या ही हो सकता है. वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम इंडिया लगातार 4 मैच हार चुकी है. कप्तान श्रेयस अय्यर, हेड कोच गौतम गंभीर की आलोचना हो रही है. पूर्व क्रिकेटर दिनेश कार्तिक इस बार से नाराज दिखे कि गेंदबाज हर्षित राणा को शिवम दुबे से ऊपर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया.

अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने तेज तर्रार पारी शुरू करनी चाही, हालांकि दोनों असफल रहे. अभिषेक (10) दूसरे और वैभव (13) तीसरे ओवर में कैच आउट हो गए. ईशान किशन एक बार फिर फ्लॉप हुए, श्रेयस अय्यर ने भी गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर अपना विकेट गंवाया. कप्तान ने 5 रन बनाए. तिलक वर्मा की भी खूब आलोचना हो रही है, जिन्होंने 11 गेंदें खेलकर 3 रन बनाए. अक्षर पटेल के आउट होने के बाद हर्षित राणा को भेजा गया, जिससे सभी हैरान रह गए कि शिवम दुबे से ऊपर उन्हें कैसे भेज दिया गया जबकि भारतीय बल्लेबाजी बिखर रही है.

कार्तिक ने सुनाया

कमेंटरी कर रहे पूर्व क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने कहा, "क्या ये सच है? शिवम दुबे से पहले हर्षित राणा को बल्लेबाजी के लिए भेजा जा रहा है? कहीं ये मजाक तो नहीं है." हर्षित 9 रन बनाकर आउट हो गए, हालांकि शिवम दुबे भी खुश खास नहीं कर पाए और 4 गेंदों में 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए.

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दिनेश कार्तिक ने कहा, "क्या उन्हें शिवम दुबे पर इतना भरोसा नहीं है कि उन्हें ऐसी परिस्थिति में भेजा जा सके? उन्हें भेजने की जगह हर्षित राणा को पहले बल्लेबाजी के लिए उतार दिया गया. मेरे अनुसार ये सही नहीं है."

अब सीरीज नहीं जीत सकती टीम इंडिया

5 मैचों की टी20 सीरीज में इंग्लैंड ने 2-0 की बढ़त बना ली है. अब सीरीज के बचे हुए दोनों मैच जीतकर भी टीम इंडिया सिर्फ सीरीज बराबर पर खत्म कर सकती है. भारत की ये सीरीज जीतने की सभी उम्मीद खत्म हो गई. चौथा टी20 9 जुलाई को ब्रिस्टल में होगा.

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