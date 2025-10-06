रोहित शर्मा को कप्तानी से क्यों हटाया? दिग्गज ने अजीत अगरकर की लगा दी क्लास, गिल पर भी कही बड़ी बात
Mohammad Kaif on Rohit Sharma Captaincy: भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाए जाने पर चयन समिति की जमकर क्लास लगा दी है.
रोहित शर्मा की टेस्ट रिटायरमेंट के बाद शुभमन गिल नए कप्तान बने थे. अब वनडे टीम की कप्तानी का भार भी गिल के कंधों पर आ गया है. रोहित को कप्तानी से हटाए जाने पर अब भी कई फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट्स खुश नहीं हैं, जिनमें से एक नाम पूर्व भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद कैफ का है. कैफ ने चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और अन्य चयनकर्ताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि आखिर रोहित ने क्या गलत किया था. कैफ ने यह भी कहा कि सेलेक्शन कमिटी शुभमन गिल को लीडर बनाने के प्रति बहुत जल्दबाजी कर रही है.
मोहम्मद कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि उन्हें रोहित को कप्तानी से हटाए जाने की उम्मीद पहले से थी. हालांकि ऐसा होने की उम्मीद उन्हें 2027 वर्ल्ड कप के बाद की थी. कैफ का कहना है कि रोहित विश्व-स्तरीय खिलाड़ी हैं, अपनी फिटनेस को भी बरकरार रखा है और 2027 वर्ल्ड कप तक खेल सकते हैं.
शुभमन गिल पर फालतू का दबाव डाला जा रहा...
मोहम्मद कैफ ने कहा, "मेरा कहना सिर्फ ये है कि गिल पर बहुत ज्यादा दबाव मत डालिए. टेस्ट में कप्तानी, नंबर-4 पर बैटिंग करते हैं. एशिया कप में उन्हें उपकप्तान बनाया गया और जब सूर्यकुमार यादव संन्यास लेंगे तो गिल ही मोर्चा संभालेंगे. अब उन्हें ODI कप्तानी सौंप दी गई है. मुझे लगता है कि ये सब जल्दबाजी में किया जा रहा है. कोई खिलाड़ी खुद से कप्तानी मांगता नहीं है, हर कोई जानता है कि गिल कप्तानी नहीं चाहते थे, लेकिन अचानक उन्हें हर कोई फ्यूचर कप्तान के रूप में देखने लगा है. अजीत अगरकर समेत अन्य चयनकर्ता उनपर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हैं."
रोहित शर्मा ने क्या गलत किया
मोहम्मद कैफ ने चयन समिति की क्लास लगाते हुए कहा, "रोहित शर्मा ने आखिर क्या काम गलत किया. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि रोहित को एक लंबा कप्तानी टर्म नहीं मिल पाया, पूरे 4 साल भी नहीं. वो एक शानदार बल्लेबाज और बेहतरीन लीडर हैं. उनका कप्तानी रिकॉर्ड और भी बेहतर हो सकता था. जब आप कप्तानी छीन लेते हैं, तो मुझे लगता है कि उस खिलाड़ी का दायां हाथ टूट जाता है."
