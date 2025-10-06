हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटरोहित शर्मा को कप्तानी से क्यों हटाया? दिग्गज ने अजीत अगरकर की लगा दी क्लास, गिल पर भी कही बड़ी बात

रोहित शर्मा को कप्तानी से क्यों हटाया? दिग्गज ने अजीत अगरकर की लगा दी क्लास, गिल पर भी कही बड़ी बात

Mohammad Kaif on Rohit Sharma Captaincy: भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाए जाने पर चयन समिति की जमकर क्लास लगा दी है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 06 Oct 2025 03:20 PM (IST)
Preferred Sources

रोहित शर्मा की टेस्ट रिटायरमेंट के बाद शुभमन गिल नए कप्तान बने थे. अब वनडे टीम की कप्तानी का भार भी गिल के कंधों पर आ गया है. रोहित को कप्तानी से हटाए जाने पर अब भी कई फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट्स खुश नहीं हैं, जिनमें से एक नाम पूर्व भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद कैफ का है. कैफ ने चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और अन्य चयनकर्ताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि आखिर रोहित ने क्या गलत किया था. कैफ ने यह भी कहा कि सेलेक्शन कमिटी शुभमन गिल को लीडर बनाने के प्रति बहुत जल्दबाजी कर रही है.

मोहम्मद कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि उन्हें रोहित को कप्तानी से हटाए जाने की उम्मीद पहले से थी. हालांकि ऐसा होने की उम्मीद उन्हें 2027 वर्ल्ड कप के बाद की थी. कैफ का कहना है कि रोहित विश्व-स्तरीय खिलाड़ी हैं, अपनी फिटनेस को भी बरकरार रखा है और 2027 वर्ल्ड कप तक खेल सकते हैं.

शुभमन गिल पर फालतू का दबाव डाला जा रहा...

मोहम्मद कैफ ने कहा, "मेरा कहना सिर्फ ये है कि गिल पर बहुत ज्यादा दबाव मत डालिए. टेस्ट में कप्तानी, नंबर-4 पर बैटिंग करते हैं. एशिया कप में उन्हें उपकप्तान बनाया गया और जब सूर्यकुमार यादव संन्यास लेंगे तो गिल ही मोर्चा संभालेंगे. अब उन्हें ODI कप्तानी सौंप दी गई है. मुझे लगता है कि ये सब जल्दबाजी में किया जा रहा है. कोई खिलाड़ी खुद से कप्तानी मांगता नहीं है, हर कोई जानता है कि गिल कप्तानी नहीं चाहते थे, लेकिन अचानक उन्हें हर कोई फ्यूचर कप्तान के रूप में देखने लगा है. अजीत अगरकर समेत अन्य चयनकर्ता उनपर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हैं."

रोहित शर्मा ने क्या गलत किया

मोहम्मद कैफ ने चयन समिति की क्लास लगाते हुए कहा, "रोहित शर्मा ने आखिर क्या काम गलत किया. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि रोहित को एक लंबा कप्तानी टर्म नहीं मिल पाया, पूरे 4 साल भी नहीं. वो एक शानदार बल्लेबाज और बेहतरीन लीडर हैं. उनका कप्तानी रिकॉर्ड और भी बेहतर हो सकता था. जब आप कप्तानी छीन लेते हैं, तो मुझे लगता है कि उस खिलाड़ी का दायां हाथ टूट जाता है."

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 06 Oct 2025 03:20 PM (IST)
Mohammad Kaif Rohit SHarma SHUBMAN GILL
