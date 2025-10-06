14 साल के वैभव सूर्यवंशी का नाम अब क्रिकेट देखने वाला हर शख्स जानता है. वह इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंडर-19 में कई रिकॉर्ड पारियां खेल चुके हैं. वह आईपीएल में भी खेलने वाले सबसे कम उम्र के प्लेयर हैं, जिन्होंने पिछले संस्करण में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए 35 गेंदों में सेंचुरी जड़ी थी. उनका अंडर-19 करियर भी ज्यादा लंबा नहीं हुआ है, उन्होंने पिछले साल ही डेब्यू किया था लेकिन अभी तक के आंकड़ों से पता चलता है कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया की टीम खूब रास आ रही है जैसे सचिन तेंदुलकर और वीवीएस लक्ष्मण को आया करती थी.

अंडर-19 में वैभव सूर्यवंशी के रेड बॉल क्रिकेट (मल्टी डे मैच) की बात करें तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 221 रन बनाए हैं, इसमें 12 छक्के और 23 चौके शामिल है. वह अभी भी ऑस्ट्रेलिया में हैं, जहां 7 अक्टूबर से इंडिया ए बनाम ऑस्ट्रेलिया ए दूसरा मल्टी डे मैच खेला जाएगा. ये भारतीय अंडर-19 टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे का आखिरी मैच होगा.

वैभव सूर्यवंशी का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्ड

अभी वैभव ने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू नहीं किया है, वह मात्र 14 साल के हैं. मल्टी डे मैचों में आप उनके रिकॉर्ड देखोगे तो समझ आएगा कि क्यों कह रहे हैं कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया पसंद है. पिछले साल अंडर-19 टीम में डेब्यू करने वाले वैभव ने ऑस्ट्रेलिया के आलावा इंग्लैंड के साथ मल्टी डे मैच खेले हैं.

वैभव सूर्यवंशी ने अभी तक अपने करियर में 5 मल्टी डे मैच (अंडर-19 में) खेले हैं. इसमें से 3 मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है और 2 इंग्लैंड के खिलाफ. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वैभव ने 55.25 की एवरेज से 221 रन बनाए हैं. इंग्लैंड के खिलाफ उनका औसत 22.50 का है.

वैभव ने अंडर-19 रेड बॉल क्रिकेट में कुल 15 छक्के जड़े हैं, जिसमें से 12 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और सिर्फ 3 इंग्लैंड के खिलाफ मारे हैं. इसके आलावा 14 साल के बल्लेबाज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 23 चौके भी लगाए हैं.

अंडर-19 मल्टी डे मैच में वैभव ने अभी तक 2 शतक जड़े हैं, दोनों ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 टीम के खिलाफ ही लगाए हैं. उन्होंने इस दौरे के पिछले युथ टेस्ट में 113 रन बनाए थे. 86 गेंदों में खेली इस पारी में उन्होंने 8 छक्के और 9 चौके लगाए थे. इससे पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ भारत में शतक लगाया था.

सचिन तेंदुलकर-वीवीएस लक्ष्मण की राह पर वैभव सूर्यवंशी!

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्ड को देखकर लगता है कि वैभव को भी कंगारू टीम उतनी ही रास आती है, जितनी सचिन और लक्ष्मण को आती थी. टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक सचिन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही बनाए. लक्ष्मण ने अंडर-19 लेवल पर मल्टी डे मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 110.50 की औसत से 441 रन बनाए. वैभव सूर्यवंशी को देखकर लगता है कि वह भी इन दिग्गजों की राह पर है. हालांकि अभी अंडर-19 में है लेकिन जिस तरह उनका प्रदर्शन रहा है उससे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में वह इंटरनेशनल क्रिकेट में भी धूम मचाते हुए दिखेंगे.