'मुंह चलाना बंद कर और...', पाकिस्तान क्रिकेट में कलह, लग गई मोहम्मद रिजवान की क्लास

पाकिस्तान क्रिकेट बहुत बुरे हाल में है, जिसे अब एसोसिएट दर्जे की टीम कहा जाने लगा है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 के खराब प्रदर्शन के बाद पाक टीम वनडे सीरीज में बांग्लादेश के हाथों 1-2 से हार गई है. इस सीरीज के 3 मैचों में मोहम्मद रिजवान केवल 58 रन बना सके. इस घटिया प्रदर्शन के बाद पूर्व क्रिकेटर अहमद शहजाद ने रिजवान की क्लास लगाते हुए कहा कि मुंह चलाना बंद करो और बल्ले से कुछ रन बनाओ.

अहमद शहजाद ने अपने यूट्यूब चैनल पर मोहम्मद रिजवान की बल्लेबाजी तकनीक पर सवाल उठाए और कहा कि रिजवान साहब, गेंद ठीक आपकी रेंज में आ रही है, लेकिन बहुत समय बीत जाने के बाद भी उन्होंने खुद में कोई सुधार नहीं किया है. शहजाद ने कहा कि रिजवान का बल्ला लेग साइड पर ज्यादा चलता है.

मुंह चलाना बंद करो...

अहमद शहजाद ने कहा, "तुम मुंह ही चलाते रहते हो. तुम्हें मैदान में खेलने का पैसा मिल रहा है, मुंह चलाने के लिए हम यहां बैठे हैं. जो भी लोग तुम्हारा चयन कर रहे हैं, वो सीख नहीं ले रहे हैं. मैदान पर प्रदर्शन करके दिखाओ, मुंह मत चलाओ." उन्होंने कहा कि रिजवान गेंद और बल्ले का कनेक्शन ही नहीं कर पा रहे हैं. रिजवान को खुद से पूछना चाहिए कि क्या उनकी तकनीक सही है?

रिजवान खराब बल्लेबाजी के चलते टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी नहीं चुने गए थे. पाक टीम टी20 वर्ल्ड कप के सुपर-8 स्टेज में ही बाहर हो गई थी.

फॉर्म की बात करें तो रिजवान पिछली 18 वनडे पारियों में कोई शतकीय पारी नहीं खेल सके हैं. इन 18 पारियों में वो केवल चार बार 50 रनों का आंकड़ा पार कर सके हैं. अगले साल 2027 ODI वर्ल्ड कप आ रहा है, उस दृष्टि से रिजवान की फॉर्म पाकिस्तान टीम के लिए चिंता बढ़ाने वाली है.

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