बुरी तरह पिटी दक्षिण अफ्रीका, टी20 में न्यूजीलैंड ने बुरी तरह रौंदा, लॉकी फर्ग्यूसन का कहर

New Zealand vs South Africa T20 Highlights: न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 68 रनों से हरा दिया है. टी20 सीरीज के दूसरे मैच में कीवी गेंदबाजों ने ऐसा कहर बरपाया कि अफ्रीकी बल्लेबाज एक-एक रन को तरसते दिखे. हैमिल्टन में खेले गए इस मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 175 रनों का स्कोर खड़ा किया था. डेवोन कॉनवे ने 60 रन बनाए. इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई और 107 रनों पर ही पूरी टीम सिमट गई.

पांच मैचों की टी20 सीरीज में न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका एक-एक से बराबरी पर आ गए हैं. पहले बल्लेबाजी करने आई न्यूजीलैंड के लिए डेवोन कॉनवे ने 60 रन बनाए. कप्तान मिचेल सैंटनर ने 20 रन और निक कैली ने 12 गेंदों में 21 रनों की तेजतर्रार पारी खेली. मगर सबसे ज्यादा प्रभावित जोश क्लार्कसन ने किया, जिन्होंने अंतिम ओवरों में आकर 9 गेंद में 26 रन जड़ दिए.

बुरी तरह पिटी दक्षिण अफ्रीका

176 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई दक्षिण अफ्रीका की टीम शुरू से ही संघर्ष करती दिखी. 31 के स्कोर तक दक्षिण अफ्रीका के तीनों टॉप ऑर्डर बल्लेबाज अपना विकेट खो चुके थे. रूबिन हरमन ने 19 रन बनाए और जॉर्ज लिंडे दक्षिण अफ्रीकी टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. उन्होंने 12 गेंद में 33 रन बनाए. उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज नहीं चल पाया.

दक्षिण अफ्रीका की पारी में एक ऐसा भी समय आया जब टीम ने 4 ओवरों के अंतराल में 32 रन बनाए और 6 विकेट खो दिए. यहां से उसके लिए वापसी कर पान असंभव था. अंत में दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 15.3 ओवर ही खेल पाइ और 107 रन पर सारे बल्लेबाज आउट हो गए.

न्यूजीलैंड के लिए तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन ने कहर बरपाते हुए 3.3 ओवरों में सिर्फ 16 रन दिए और 3 विकेट भी लिए. उन्होंने एक ओवर मेडन भी फेंका, जो टी20 क्रिकेट में बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है.