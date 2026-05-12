गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 168 रन बना लिए हैं. यह मुकाबला अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है, जिसमें गुजरात के ज्यादातर बल्लेबाज संघर्ष करते दिखे. एक समय 13 ओवर तक भी गुजरात ने 100 रनों का आंकड़ा पार नहीं किया था, मगर वाशिंगटन सुंदर और साई सुदर्शन की अर्धशतकीय पारी की बदौलत गुजरात 160 के पार पहुंच पाई.

एक समय गुजरात टाइटंस की टीम ने 13 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 94 रन बनाए थे. रन गति को देखते हुए गुजरात के लिए 150 रनों का आंकड़ा छू पाना मुश्किल लग रहा था. मगर साई सुदर्शन और वाशिंगटन सुंदर की 60 रनों की पार्टनरशिप ने गुजरात की पारी में जान फूंकी.

वाशिंगटन सुंदर का कमाल

जब वाशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी करने आए, तब गुजरात 9.3 ओवरों में सिर्फ 64 रन बना पाई और तीन विकेट गिर चुके थे. सुंदर ने साई सुदर्शन के साथ मिलकर पारी को संभाला. सुंदर अंतिम ओवर तक डटे रहे और 33 गेंद में 50 रनों की जुझारू पारी खेली. इस पारी में उन्होंने 7 चौके और एक छक्का लगाया.

साई सुदर्शन ने रचा इतिहास

साई सुदर्शन गुजरात टाइटंस के लिए लगातार तीन अर्धशतक लगा चुके हैं. सुदर्शन अब गुजरात के लिए लगातार सबसे ज्यादा फिफ्टी लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उनसे पहले हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल ऐसा कर चुके हैं. इससे पहले 2024-25 में भी सुदर्शन, गुजरात के लिए लगातार तीन अर्धशतक लगाने का कारनामा कर चुके हैं. आईपीएल 2026 में साई सुदर्शन के पिछली तीन पारियों के स्कोर 57, 55, 61 हैं.

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सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से खासतौर पर पैट कमिंस और प्रफुल हिंगे ने ज्यादा खतरनाक गेंदबाजी की. दोनों ने 6 से भी कम इकोनॉमी रेट से रन लुटाए. एक तरफ हिंगे ने 2 बल्लेबाजों को आउट किया, दूसरी ओर कमिंस एक विकेट लेने में कामयाब रहे.

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