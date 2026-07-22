शराब पीकर गाड़ी चलाना पड़ा भारी, डेविड वॉर्नर ने कोर्ट में कबूला जुर्म, इस दिन सुनाई जाएगी सजा

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर ने शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है. बुधवार को सिडनी की एक अदालत में उनके वकील ने वॉर्नर की ओर से ‘मिडिल रेंज’ ड्रिंक ड्राइविंग के आरोप में दोषी होने की बात मानी. अब इस मामले में 18 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी. अदालती दस्तावेजों के अनुसार, डेविड वॉर्नर एक वैन चला रहे थे. आरोप है कि उन्होंने एक रैंडम ब्रीथ टेस्टिंग साइट से ठीक पहले वाहन रोक दिया. इसके बाद पुलिस ने उनका ब्रीथ टेस्ट किया, उन्हें गिरफ्तार किया और पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया.

कोर्ट में नहीं पहुंचे वॉर्नर

सिडनी थंडर के कप्तान और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर डेविड वॉर्नर सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद नहीं रहे. उनकी ओर से वकील बॉबी हिल ने अदालत में पेश होकर दोष स्वीकार किया. इस मामले की शुरुआती सुनवाई के दौरान वॉर्नर के वकील बॉबी हिल ने कहा था, 'हममें से कई लोग कभी न कभी गलत फैसले लेते हैं. सबसे जरूरी बात यह है कि व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करे और उसकी जिम्मेदारी ले. इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई मजदूर हो, डॉक्टर हो या दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सलामी बल्लेबाजों में से एक, यह खतरा हर किसी के लिए समान है.' अब इस मामले में अदालत 18 अगस्त को डेविड वॉर्नर की सजा पर अंतिम फैसला सुनाएगी.

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कौन है डेविड वॉर्नर

डेविड वॉर्नर ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक ओपनर रह चुके हैं. डेविड की शादी कैंडीस नामक एक महिला से हुई है. वॉर्नर की तीन बेटियाँ भी हैं जिनमें उनकी पहली बेटी का जन्म उनकी शादी से एक साल पहले हुआ था.

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