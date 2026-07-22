डेविड वार्नर ने कोर्ट में क्या कुछ कहा? लगा था ये गंभीर आरोप

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर डेविड वार्नर ने सिडनी कोर्ट में अपना जुर्म कबूल कर लिया है कि वह शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे. ऑस्ट्रेलिया की घरेलू टी 20लीग BBL (बिग बैश लीग) में वह सिडनी थंडर की कप्तानी कर रहे हैं, इस दौरान वह खुद कोर्ट में पेश नहीं हुए लेकिन उनके वकील ने औपचारिक रूप से उनका दोष स्वीकार कर लिया है. इस मामले में अब कोर्ट अगले महीने (अगस्त) की 18 तारीख को सजा सुनाएगी.

कब का है मामला?

ये इस साल अप्रैल का मामला है, जब डेविड वार्नर एक वैन चला रहे थे. इसके बाद पुलिस ने उन्हें रोका और टेस्ट किया कि क्या वार्नर ने शराब पी हुई है या नहीं. जांच में सामने आया कि वार्नर के शरीर में अल्कोहल की मात्रा क़ानूनी रूप से तय सीमा से डबल है. इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। फिर क्रिकेटर को थाने ले जाया गया.

डेविड वार्नर के वकील ने तब सुनवाई के दौरान कहा था कि बहुत लोग ऐसे गलत फैसले लेते हैं. मुझे लगता है कि उन फैसलों को स्वीकारना और जवाबदेह होना जरुरी है. कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, चाहे आप डॉक्टर, बिजनेसमैन हों या दुनिया के सबसे अच्छे ओपनिंग बैट्समैन में से एक, ये खतरा हम सभी के लिए है. वह (वार्नर) मानते कि उन्होंने गलत किया, लापरवाही भरा फैसला था और उबार लेने की जगह अपनी गाड़ी चलाना बेवकूफी भरा फैसला था.

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सिडनी कोर्ट इस मामले में 18 अगस्त को सजा सुनाएगी. उनके दोष स्वीकारने के बाद बिग बैश लीग में उनकी कप्तानी की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो गए हैं. नियमों के अनुसार वार्नर पर कम से कम 6 महीने के लिए ड्राइविंग से प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है. उनके ऊपर 2200 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का जुर्माना भी लग सकता है, इस जुर्म में 9 महीने की जेल भी हो सकती है.

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