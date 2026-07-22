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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटीम इंडिया से ODI सीरीज से हारने के बाद कप्तान ने दिया इस्तीफा, अफगानिस्तान टीम को लगा बड़ा झटका

टीम इंडिया से ODI सीरीज से हारने के बाद कप्तान ने दिया इस्तीफा, अफगानिस्तान टीम को लगा बड़ा झटका

Hashmatullah Shahidi Steps Down as Afghanistan Captain: टीम इंडिया से सीरीज हारने के बाद हशमतुल्लाह शाहिदी ने अफगानिस्तान टीम की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है. वह 2022 में कप्तान नियुक्त किए गए थे.

Written By : शिवम |  Updated at : 22 Jul 2026 08:44 AM (IST)
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हशमतुल्लाह शाहिदी ने अफगानिस्तान नेशनल टीम की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है, उनकी कप्तानी में अफगानिस्तान ने आखिरी सीरीज भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ खेली थी. शाहिदी साल 2022 में कप्तानी नियुक्त किए गए थे, जिन्होंने बतौर कप्तान 55 वनडे मैच खेले. उनकी कप्तानी में अफगानिस्तान ने 2023 में वनडे वर्ल्ड कप, एशिया कप और 2025 में चैंपियंस टीम में हिस्सा लिया। उनकी कप्तानी में अफगानिस्तान ने 27 मैच जीते.

हशमतुल्लाह शाहिदी की कप्तानी में अफगानिस्तान ने 2023 वनडे वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया था. इस टूर्नामेंट में अफगनानिस्तान ने इंग्लैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी मजबूत टीमों को हराया. शाहिदी एंड टीम सेमीफाइनल में पहुंचने के करीब आ गई थी, लेकिन बेहद रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से हार गई. उनकी कप्तानी में अफगानिस्तान ने द्विपक्षीय सीरीज में बांग्लादेश को 3 बार हराया, जिम्बाब्वे को 2 बार हराया. टीम ने दक्षिण अफ्रीका और आयरलैंड के खिलाफ भी 1-1 जीत दर्ज की.

खबर अपडेट हो रही है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 22 Jul 2026 08:44 AM (IST)
Tags :
Afghanistan Cricket Team Hashmatullah Shahidi Afghanistan Captain Cricket News
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