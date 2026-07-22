टीम इंडिया से ODI सीरीज से हारने के बाद कप्तान ने दिया इस्तीफा, अफगानिस्तान टीम को लगा बड़ा झटका

हशमतुल्लाह शाहिदी ने अफगानिस्तान नेशनल टीम की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है, उनकी कप्तानी में अफगानिस्तान ने आखिरी सीरीज भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ खेली थी. शाहिदी साल 2022 में कप्तानी नियुक्त किए गए थे, जिन्होंने बतौर कप्तान 55 वनडे मैच खेले. उनकी कप्तानी में अफगानिस्तान ने 2023 में वनडे वर्ल्ड कप, एशिया कप और 2025 में चैंपियंस टीम में हिस्सा लिया। उनकी कप्तानी में अफगानिस्तान ने 27 मैच जीते.

हशमतुल्लाह शाहिदी की कप्तानी में अफगानिस्तान ने 2023 वनडे वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया था. इस टूर्नामेंट में अफगनानिस्तान ने इंग्लैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी मजबूत टीमों को हराया. शाहिदी एंड टीम सेमीफाइनल में पहुंचने के करीब आ गई थी, लेकिन बेहद रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से हार गई. उनकी कप्तानी में अफगानिस्तान ने द्विपक्षीय सीरीज में बांग्लादेश को 3 बार हराया, जिम्बाब्वे को 2 बार हराया. टीम ने दक्षिण अफ्रीका और आयरलैंड के खिलाफ भी 1-1 जीत दर्ज की.

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