हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs SA: आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत-दक्षिण अफ्रीका पांचवां टी20, किसकी होगी जीत? जानें आंकड़ो में किसका पलड़ा भारी

IND vs SA: आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत-दक्षिण अफ्रीका पांचवां टी20, किसकी होगी जीत? जानें आंकड़ो में किसका पलड़ा भारी

IND vs SA 5th T20: आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का अंतिम मुकाबला खेला जाएगा. दोनों टीमें अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भिड़ेंगी.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 19 Dec 2025 04:09 PM (IST)
भारत और दक्षिण अफ्रीका की पांच मैचों की टी20 सीरीज अब अंतिम पड़ाव पर है. आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टी20 सीरीज का पांचवां व अंतिम मैच खेला जाएगा. टीम इंडिया सीरीज में 2-1 से आगे हैं. ऐसे में सीरीज जीतने के लिए भारतीय टीम को हर हाल में यह मैच जीतना होगा. अगर चौथे टी20 की तरह आज का मैच रद्द होता है, तब भी सीरीज भारतीय टीम के नाम रहेगी. वहीं मेहमान दक्षिण अफ्रीका को अगर सीरीज हारने से बचना है तो उन्हें हर हाल में जीत चाहिए होगी. 

भारत या दक्षिण अफ्रीका, हेड टू हेड में कौन आगे? (India vs South Africa Head to Head in T20)

टी20 इंटरनेशनल में अब तक भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें 35 बार आमने-सामने आई हैं. इस दौरान टीम इंडिया ने 20 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. वहीं साउथ अफ्रीका ने 13 मैच जीते हैं. दो मैचों का कोई रिजल्ट नहीं निकला है. दोनों टीमों के बीच खेले गए पिछले 10 टी20 मैचों में सात बार भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है. इसमें एक मैच नो रिजल्ट भी रहा है. 

भारत दक्षिण अफ्रीका पांचवें टी20 की मैच प्रिडिक्शन (IND vs SA 5th T20 Match Prediction)

हमारा मैच प्रिडिक्शन मीटर इस मैच में सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी का पलड़ा भारी दिखा रहा है. इस सीरीज में दक्षिण अफ्रीकी 
टीम एक मैच जीत चुकी है, लेकिन अहमदाबाद के भारतीय टीम का रिकॉर्ड शानदार रहा है. ऐसे में इस मैच में भी जीत की ज्यादा संभावना भारत की है. हालांकि, यह कहना गलत नहीं होगा कि मुकाबला 60-40 का है.

नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट 

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अक्सर हाई स्कोरिंग मुकाबले होते हैं. मौसम को देखते हुए थोड़ी बहुत ओस यहां भी पड़ सकती है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला ले सकती है. पिच की बात करें तो यहां रन बनाना आसान देखा गया है. यानी बल्लेबाजों की यहां ज्यादा मिलती है. हालांकि, शुरुआत में नई गेंद से तेज गेंदबाज भी अच्छी स्विंग प्राप्त कर सकते हैं.

Published at : 19 Dec 2025 04:09 PM (IST)
