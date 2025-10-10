हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएलIPL 2026 के ऑक्शन की डेट आई, इस दिन होगी 19वें सीजन की नीलामी? जानें रिटेन-रिलीज लिस्ट जारी करने की डेडलाइन

IPL 2026 Auction News: इंडियन प्रीमियर लीग के अगले सीजन यानी IPL 2026 का ऑक्शन दिसंबर महीने में करवाया जा सकता है. जानिए ऑक्शन की तारीख पर क्या अपडेट आया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 10 Oct 2025 04:22 PM (IST)
इंडियन प्रीमियर लीग के अगले सीजन यानी IPL 2026 का ऑक्शन दिसंबर महीने में करवाया जा सकता है. बताया जा रहा है कि ऑक्शन 13-15 दिसंबर के बीच हो सकता है, BCCI ने ऑक्शन की तारीख पर अभी अंतिम फैसला नहीं लिया है. IPL 2025 की तुलना में इस बार 'मिनी ऑक्शन' करवाया जाएगा, जिसमें पिछली बार के मुकाबले कम खिलाड़ियों पर बोली लगेगी. क्रिकबज की इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि खिलाड़ियों को रिटेन करने की आखिरी तारीख 15 नवंबर हो सकती है.

क्रिकबज के मुताबिक यह अभी तय नहीं हो पाया है कि ऑक्शन विदेश में होगा या भारत में ही करवाया जाएगा. सूत्रों का मानना है कि बीसीसीआई 'मिनी ऑक्शन' का आयोजन भारत में ही करवा सकती है, लेकिन इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है.

रिटेंशन लिस्ट के लिए डेडलाइन

रिपोर्ट्स अनुसार 15 नवंबर तक सभी टीमों को अपनी-अपनी रिटेंशन लिस्ट जारी करनी होगी. इस तारीख तक टीमों को उन खिलाड़ियों की लिस्ट सबमिट करनी होगी, जिन्हें वो रिलीज करना चाहती हैं. टीमों में बहुत ज्यादा खिलाड़ियों में बदलाव की अधिक संभावना नहीं है.

कौन-कौन हो सकता है रिलीज?

अटकलें हैं कि 'मिनी ऑक्शन' से पहले दीपक हुड्डा, विजय शंकर, राहुल त्रिपाठी, सैम कर्रन और स्टार बल्लेबाज डेवोन कॉनवे को भी रिलीज किया जा सकता है. पिछले महीनों संजू सैमसन को ट्रेड किए जाने की अटकलों ने भी जोर पकड़ा है. यह भी बताया गया है कि राजस्थान रॉयल्स अपने 2 मेन स्पिन गेंदबाज, वानिंदु हसरंगा और महीश तीक्षणा को रिलीज कर सकती है. हालांकि अगले सीजन श्रीलंकाई दिग्गज कुमार संगाकारा RR टीम के हेड कोच होंगे, इसलिए हसरंगा और तीक्षणा को शायद रिलीज ना किया जाए.

इन खिलाड़ियों को मिल सकती है नई टीम

मिचेल स्टार्क, आकाशदीप, टी नटराजन, मयंक यादव और डेविड मिलर समेत अन्य कुछ खिलाड़ी नई टीम में जा सकते हैं, लेकिन इस पर कुछ साफ नहीं हो पाया है. वेंकटेश अय्यर पर भी गाज गिर सकती है, जिन्हें पिछले सीजन KKR ने 23.75 करोड़ रुपये की बोली लगाकर खरीदा था. कयास लगाए जा रहे हैं कि कैमरन ग्रीन ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ियों में से एक बन सकते हैं.

यह भी पढ़ें:

इन 5 खिलाड़ियों को रिलीज करेगी चेन्नई सुपर किंग्स, लिस्ट में टी20 का सबसे बड़ा ऑलराउंडर भी शामिल

Published at : 10 Oct 2025 04:22 PM (IST)
IPL News INDIAN PREMIER LEAGUE IPL AUCTION IPL 2026
