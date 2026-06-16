न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में जीत हासिल करने के बाद इंग्लैंड आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं. कप्तान बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन से जुड़े विवाद की चर्चा अभी जारी ही थी कि टीम को ओली रॉबिन्सन के रूप में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा. दो साल बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी करने वाले रॉबिन्सन अभ्यास सत्र के दौरान घुटने की चोट का शिकार हो गए. मेडिकल जांच के बाद यह साफ हो गया कि वह दूसरे टेस्ट में हिस्सा नहीं ले पाएंगे. इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट 19 जून से ओवल मैदान पर खेला जाएगा.

इस अहम मुकाबले से पहले इंग्लैंड टीम प्रबंधन ने ओली रॉबिन्सन के कवर के तौर पर हेनरी क्रोकोम्बे को टीम में शामिल किया है. हालांकि क्रोकोम्बे ने अभी तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण नहीं किया है, लेकिन वह लंबे समय से इंग्लैंड लायंस टीम का हिस्सा रहे हैं. घरेलू क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड भी प्रभावशाली रहा है. उन्होंने 48 प्रथम श्रेणी मैचों में 106 विकेट हासिल किए हैं. इस दौरान एक बार पांच विकेट और आठ बार चार विकेट लेने का कारनामा भी किया है. ऐसे में टीम प्रबंधन को उम्मीद होगी कि जरूरत पड़ने पर वह जिम्मेदारी निभा सकेंगे.

नाइटक्लब विवाद ने पहले ही बढ़ा रखी है मुश्किलें

इंग्लैंड की परेशानियां केवल चोटों तक सीमित नहीं हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट जीतने के बाद कप्तान बेन स्टोक्स और तेज गेंदबाज गस एटकिंसन जश्न मनाने के लिए एक नाइटक्लब पहुंचे थे. वहां हुई कथित झड़प का वीडियो सामने आने के बाद मामला विवादों में घिर गया. इस घटना के बाद दोनों खिलाड़ियों को दूसरे टेस्ट से बाहर कर दिया गया.

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पहले से ही टीम संतुलन को लेकर दबाव झेल रहे इंग्लैंड के लिए यह बड़ा झटका था. अब ओली रॉबिन्सन की चोट ने स्थिति को और जटिल बना दिया है. हालांकि टीम के लिए राहत की खबर यह है कि तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की वापसी हो चुकी है. बेन स्टोक्स की गैरमौजूदगी में अनुभवी बल्लेबाज जो रूट को अंतरिम कप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई है. लेकिन कप्तानी मिलने के साथ ही उनकी चुनौतियां भी बढ़ गई हैं.

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रूट को न केवल स्टोक्स और एटकिंसन की कमी पूरी करने के लिए सही संयोजन तैयार करना होगा, बल्कि ओली रॉबिन्सन की अनुपस्थिति का समाधान भी खोजना पड़ेगा. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि दूसरे टेस्ट की प्लेइंग इलेवन में इंग्लैंड किस खिलाड़ी पर भरोसा जताता है और टीम इन लगातार झटकों से कैसे उबरती है.