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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअगर टीम इंडिया को जीतना है गॉल टेस्ट, तो गिल-गंभीर को करना होगा ऐसा

अगर टीम इंडिया को जीतना है गॉल टेस्ट, तो गिल-गंभीर को करना होगा ऐसा

IND vs SL 1st Test: पहले टेस्ट के तीन दिन समाप्त हो चुके हैं. चौथे दिन टीम अपनी दूसरी पारी की शुरुआत करेगी. भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए. वहीं श्रीलंका जवाब में 284 रन बना सकी.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 17 Aug 2026 10:35 PM (IST)
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भारत और इंग्लैंड के बीच गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है. अब तक तीन दिन का खेल हुआ है. दोनों टीमों ने एक-एक पारी खेली है. भारत ने अपनी पहली पारी में 462 रन बनाए. इसके जवाब में श्रीलंका की टीम अपनी पहली पारी में 284 रन ही बना सकी. इस तरह टीम इंडिया ने पहली पारी में 178 रनों की विशाल बढ़त हासिल की. 

इस तरह गॉल टेस्ट जीत सकती है टीम इंडिया 

भारतीय टीम को अगर पहला टेस्ट जीतना है तो अब कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर को बड़ा फैसला लेना होगा. सबसे पहले चौथे दिन को शुरुआती दो सेशन में भारत को ज्यादा से ज्यादा रन बनाने होंगे. भारत के पास 178 रनों की लीड है. टीम इंडिया को किसी भी तरह तेजी से 250 रन और बनाने होंगे. फिर भारतीय टीम अपनी पारी घोषित करके श्रीलंका को चार सेशन में आउट कर यह टेस्ट मैच जीत सकती है. अगर टीम इंडिया कल पूरा दिन खेलने का फैसला लेती है, तो श्रीलंकाई टीम यह टेस्ट मैच ड्रॉ भी करा सकती है. ऐसे में भारतीय टीम को कल (चौथे दिन) ही श्रीलंका को बैटिंग के लिए बुलाना होगा. इससे यह होगा कि अगर टीम इंडिया चौथे दिन 2-3 विकेट लेने में कामयाब हो जाती है तो फिर श्रीलंका बैकफुट पर चली जाएगी. 

बारिश बन सकती है भारत की जीत में विलेन 

गॉल टेस्ट के शुरुआती तीनों दिन बारिश ने खलल डाली है. दूसरे दिन तो बारिश की वजह से सिर्फ 43 ओवर का ही खेल हो सका था. अब अगर चौथे या पांचवें दिन बारिश होती है तो फिर मैच का रिजल्ट निकलना मुश्किल होगा. मंगलवार यानी गॉल टेस्ट के चौथे दिन भी बारिश की आशंका जताई गई है. चौथे दिन मंगलवार को पहले सेशन में बारिश की संभावना 50 प्रतिशत से अधिक है. दूसरे सेशन में बारिश की संभावना कम है, लेकिन फिर तीसरे सेशन में बारिश की अधिक संभावना जताई गई है. 

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 17 Aug 2026 10:35 PM (IST)
Tags :
India VS Sri Lanka Galle IND Vs SL 1st Test GAUTAM GAMBHIR SHUBMAN GILL
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