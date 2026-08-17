अगर टीम इंडिया को जीतना है गॉल टेस्ट, तो गिल-गंभीर को करना होगा ऐसा

भारत और इंग्लैंड के बीच गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है. अब तक तीन दिन का खेल हुआ है. दोनों टीमों ने एक-एक पारी खेली है. भारत ने अपनी पहली पारी में 462 रन बनाए. इसके जवाब में श्रीलंका की टीम अपनी पहली पारी में 284 रन ही बना सकी. इस तरह टीम इंडिया ने पहली पारी में 178 रनों की विशाल बढ़त हासिल की.

इस तरह गॉल टेस्ट जीत सकती है टीम इंडिया

भारतीय टीम को अगर पहला टेस्ट जीतना है तो अब कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर को बड़ा फैसला लेना होगा. सबसे पहले चौथे दिन को शुरुआती दो सेशन में भारत को ज्यादा से ज्यादा रन बनाने होंगे. भारत के पास 178 रनों की लीड है. टीम इंडिया को किसी भी तरह तेजी से 250 रन और बनाने होंगे. फिर भारतीय टीम अपनी पारी घोषित करके श्रीलंका को चार सेशन में आउट कर यह टेस्ट मैच जीत सकती है. अगर टीम इंडिया कल पूरा दिन खेलने का फैसला लेती है, तो श्रीलंकाई टीम यह टेस्ट मैच ड्रॉ भी करा सकती है. ऐसे में भारतीय टीम को कल (चौथे दिन) ही श्रीलंका को बैटिंग के लिए बुलाना होगा. इससे यह होगा कि अगर टीम इंडिया चौथे दिन 2-3 विकेट लेने में कामयाब हो जाती है तो फिर श्रीलंका बैकफुट पर चली जाएगी.

बारिश बन सकती है भारत की जीत में विलेन

गॉल टेस्ट के शुरुआती तीनों दिन बारिश ने खलल डाली है. दूसरे दिन तो बारिश की वजह से सिर्फ 43 ओवर का ही खेल हो सका था. अब अगर चौथे या पांचवें दिन बारिश होती है तो फिर मैच का रिजल्ट निकलना मुश्किल होगा. मंगलवार यानी गॉल टेस्ट के चौथे दिन भी बारिश की आशंका जताई गई है. चौथे दिन मंगलवार को पहले सेशन में बारिश की संभावना 50 प्रतिशत से अधिक है. दूसरे सेशन में बारिश की संभावना कम है, लेकिन फिर तीसरे सेशन में बारिश की अधिक संभावना जताई गई है.

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