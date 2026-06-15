IPL 2026 के कमाल प्रदर्शन के बाद वैभव सूर्यवंशी का टीम इंडिया में सेलेक्शन हुआ है. वे बहुत जल्द आयरलैंड दौरे पर टीम इंडिया के लिए डेब्यू कर सकते हैं. उन्हें आयरलैंड, इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज और एशियन गेम्स के स्क्वाड में भी शामिल किया गया है. मगर उससे पहले वैभव श्रीलंका में खेली जा रही ट्राई सीरीज में इंडिया ए टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.

दरअसल यहां श्रीलंका में खेली जा रही ट्राई सीरीज की बात हो रही है. यह ट्राई सीरीज इंडिया ए, श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए के बीच खेली जा रही है. यह सीरीज 9 जून से शुरू हुई थी और फाइनल 21 जून को खेला जाएगा.

48 गेंद में ठोकी 16 बाउंड्री, 164 का स्ट्राइक रेट

ये आंकड़े वैभव सूर्यवंशी के हैं. इस ट्राई सीरीज में वैभव सूर्यवंशी ने अब तक 48 गेंद खेलकर 79 रन बनाए हैं. ये आंकड़े केवल एक मैच के नहीं हैं, बल्कि तीनों मैचों में कुल मिलाकर उन्होंने सिर्फ 79 रन बनाए हैं. इस सीरीज में 3 मैचों के बाद उनका कुल स्ट्राइक रेट 164.5 का रहा है.

वैभव ने अब तक इस पूरी सीरीज में 16 बाउंड्री लगाई हैं. तीन मैचों में उनके बल्ले से 15 चौके निकले हैं और सिर्फ एक छक्का आया है. आमतौर पर बड़े-बड़े छक्के लगाने वाले वैभव पहले 2 मैचों में एक भी सिक्स नहीं लगा पाए थे. इस सीरीज में उनके व्यक्तिगत स्कोर 14, 44 और 21 रहे हैं.

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अफगानिस्तान से हारी टीम इंडिया

इस ट्राई सीरीज में भारतीय टीम 2 मैचों में एक जीत दर्ज कर पाई है, जबकि अफगानिस्तान के खिलाफ उसे हार मिली थी. टीम इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ भी आखिरी ओवरों में मैच पलटा था वरना वहां भी भारत हार के बेहद करीब था. उसके बाद अफगानिस्तान ए ने टीम इंडिया को डीएलएस पद्धति से 4 रनों के अंतर से हराया था.

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