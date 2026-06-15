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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटठोकी 16 बाउंड्री, वैभव सूर्यवंशी ने 48 गेंद में 164 के तूफानी स्ट्राइक से बनाए इतने रन; फिर भी फ्लॉप

ठोकी 16 बाउंड्री, वैभव सूर्यवंशी ने 48 गेंद में 164 के तूफानी स्ट्राइक से बनाए इतने रन; फिर भी फ्लॉप

Vaibhav Sooryavanshi Stats: वैभव सूर्यवंशी ने के ट्राई सीरीज में आंकड़े निराशाजनक रहे हैं. उन्होंने अब तक पूरी सीरीज में 164 के तूफानी स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 15 Jun 2026 12:38 PM (IST)
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IPL 2026 के कमाल प्रदर्शन के बाद वैभव सूर्यवंशी का टीम इंडिया में सेलेक्शन हुआ है. वे बहुत जल्द आयरलैंड दौरे पर टीम इंडिया के लिए डेब्यू कर सकते हैं. उन्हें आयरलैंड, इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज और एशियन गेम्स के स्क्वाड में भी शामिल किया गया है. मगर उससे पहले वैभव श्रीलंका में खेली जा रही ट्राई सीरीज में इंडिया ए टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.

दरअसल यहां श्रीलंका में खेली जा रही ट्राई सीरीज की बात हो रही है. यह ट्राई सीरीज इंडिया ए, श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए के बीच खेली जा रही है. यह सीरीज 9 जून से शुरू हुई थी और फाइनल 21 जून को खेला जाएगा.

48 गेंद में ठोकी 16 बाउंड्री, 164 का स्ट्राइक रेट

ये आंकड़े वैभव सूर्यवंशी के हैं. इस ट्राई सीरीज में वैभव सूर्यवंशी ने अब तक 48 गेंद खेलकर 79 रन बनाए हैं. ये आंकड़े केवल एक मैच के नहीं हैं, बल्कि तीनों मैचों में कुल मिलाकर उन्होंने सिर्फ 79 रन बनाए हैं. इस सीरीज में 3 मैचों के बाद उनका कुल स्ट्राइक रेट 164.5 का रहा है.

वैभव ने अब तक इस पूरी सीरीज में 16 बाउंड्री लगाई हैं. तीन मैचों में उनके बल्ले से 15 चौके निकले हैं और सिर्फ एक छक्का आया है. आमतौर पर बड़े-बड़े छक्के लगाने वाले वैभव पहले 2 मैचों में एक भी सिक्स नहीं लगा पाए थे. इस सीरीज में उनके व्यक्तिगत स्कोर 14, 44 और 21 रहे हैं.

यह भी पढ़ें: वैभव सूर्यवंशी ने लगाई फ्लॉप होने की हैट्रिक, फिर नहीं चला बल्ला; लप्पेबाजी पड़ गई भारी

अफगानिस्तान से हारी टीम इंडिया

इस ट्राई सीरीज में भारतीय टीम 2 मैचों में एक जीत दर्ज कर पाई है, जबकि अफगानिस्तान के खिलाफ उसे हार मिली थी. टीम इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ भी आखिरी ओवरों में मैच पलटा था वरना वहां भी भारत हार के बेहद करीब था. उसके बाद अफगानिस्तान ए ने टीम इंडिया को डीएलएस पद्धति से 4 रनों के अंतर से हराया था.

यह भी पढ़ें:

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 15 Jun 2026 12:38 PM (IST)
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