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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सपाकिस्तान पर भारत की शानदार जीत के बाद सचिन तेंदुलकर का रिएक्शन वायरल, जानिए क्यों बोले- ‘मिस कर गया’

पाकिस्तान पर भारत की शानदार जीत के बाद सचिन तेंदुलकर का रिएक्शन वायरल, जानिए क्यों बोले- ‘मिस कर गया’

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान पर भारत की 64 रन की शानदार जीत के बाद सचिन तेंदुलकर का रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 15 Jun 2026 12:56 PM (IST)
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भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हो और उस पर सचिन तेंदुलकर की प्रतिक्रिया न आए, ऐसा शायद ही कभी देखने को मिलता है. रविवार, 14 जून को हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को एकतरफा अंदाज में मात दी. हालांकि सचिन इस मुकाबले को लाइव नहीं देख सके क्योंकि वह यात्रा कर रहे थे, लेकिन फ्लाइट से उतरने के बाद उन्होंने मैच का परिणाम देखा और तुरंत भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ में पोस्ट साझा किया.

टीम इंडिया की जीत पर क्या बोले सचिन तेंदुलकर?

सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, 'अभी-अभी लैंड किया और मैच का रिजल्ट देखा. ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी टीम का सबसे खास प्रदर्शन देखने से चूक गया. स्मृति मंधाना की शानदार पारी और दीप्ति शर्मा के पांच विकेट की चर्चा जरूर होगी, लेकिन श्री चरणी, ऋचा घोष और बाकी खिलाड़ियों के योगदान ने इसे वास्तव में एक संपूर्ण टीम प्रदर्शन बना दिया. टूर्नामेंट की इससे बेहतर शुरुआत शायद नहीं हो सकती थी.' 

कैसा रहा भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला?

मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया. यह महिला टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर भी रहा. भारत की शुरुआत थोड़ी लड़खड़ाई जरूर, लेकिन सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पारी को संभाल लिया. उन्होंने 44 गेंदों पर 68 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 2 छक्के शामिल रहे. मंधाना ने कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ तीसरे विकेट के लिए 91 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की. हरमनप्रीत ने 35 गेंदों में 36 रन का योगदान दिया. अंतिम ओवरों में ऋचा घोष ने तेजतर्रार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया. उन्होंने 17 गेंदों पर 34 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 1 छक्का शामिल था. ऋचा और दीप्ति शर्मा ने छठे विकेट के लिए सिर्फ 21 गेंदों में 45 रन जोड़कर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया.

दीप्ति शर्मा की घातक गेंदबाजी के सामने ढह गया पाकिस्तान

171 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने ज्यादा देर टिक नहीं सकी. अनुभवी ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने अपने टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 4 ओवर में केवल 10 रन देकर 5 विकेट हासिल किए. दीप्ति की शानदार गेंदबाजी ने पाकिस्तान की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी. उन्हें श्री चरणी का भी अच्छा साथ मिला, जिन्होंने 21 रन देकर 3 विकेट झटके. वहीं शेफाली वर्मा ने भी एक विकेट अपने नाम किया. पाकिस्तान की पूरी टीम 17 ओवर में 106 रन पर सिमट गई और भारत ने मुकाबला 64 रन से अपने नाम कर लिया.

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पाकिस्तान की ओर से मुनीबा अली ने किया संघर्ष

पाकिस्तान के लिए मुनीबा अली सबसे सफल बल्लेबाज रहीं. उन्होंने 41 रन बनाए, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से पर्याप्त सहयोग नहीं मिला. उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज 20 रन का आंकड़ा पार नहीं कर सकी. गेंदबाजी में कप्तान फातिमा सना और सादिया इकबाल ने दो-दो विकेट हासिल किए, जबकि रमीन शमीन और तस्मिया रुबाब को एक-एक सफलता मिली.

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हालांकि भारतीय बल्लेबाजों के आक्रामक प्रदर्शन के सामने उनका प्रयास टीम को हार से नहीं बचा सका. भारत ने इस शानदार जीत के साथ महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपने अभियान की बेहतरीन शुरुआत की है, जबकि पाकिस्तान को पहले ही मैच में बड़ी हार का सामना करना पड़ा.

Published at : 15 Jun 2026 12:56 PM (IST)
Tags :
Sachin Tendulkar Women's T20 World Cup 2026 India Vs Pakistan Women
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