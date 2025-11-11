राशिद खान ने चोरी छिपे कर ली दूसरी शादी? खूबसूरत महिला के साथ वायरल तस्वीर ने मचाई खलबली

अफगानिस्तान के स्टार क्रिकेटर राशिद खान की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार यह तस्वीर उनके चैरिटी फाउंडेशन के लॉन्च इवेंट की है, जो नीदरलैंड्स में हुआ था. इस कार्यक्रम में राशिद खान एक खूबसूरत महिला के साथ दिखे. जैसे ही तस्वीर सामने आई, लोगों ने तरह-तरह के दावे करने शुरू कर दिए. काफी लोगों ने कहा कि यह महिला राशिद खान की पत्नी है. अब राशिद खान ने खुद पुष्टि करके बताया है कि वायरल हो रही तस्वीर में नजर आ रही महिला उनकी पत्नी है.

राशिद खान ने 3 अक्टूबर 2024 को काबुल में शादी की थी. मगर अब सामने आए पोस्ट में राशिद खान ने बताया है कि 2 अगस्त 2025 को उन्होंने अपने जीवन में एक नई शुरुआत की थी. राशिद ने खुद बताया कि इस तारीख को उन्होंने अपनी पसंदीदा महिला से शादी रचाई. तो क्या राशिद ने अब दूसरी शादी कर ली है.

वायरल तस्वीर को लेकर राशिद खान ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "मैं हाल ही में अपनी पत्नी को एक चैरिटी इवेंट में लेकर गया था. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग इसे लेकर अलग-अलग तरह की बातें बना रहे हैं. सच्चाई बिल्कुल साफ है कि वो मेरी पत्नी हैं और ये छिपाने जैसी कोई खबर नहीं है."

View this post on Instagram A post shared by Rashid Khan (@rashid.khan19)

सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि राशिद की वाइफ अफगानिस्तान से आती हैं, लेकिन अभी विदेश में रह रही हैं. मगर एबीपी लाइव इन दावों की पुष्टि नहीं करता है.

राशिद खान खासतौर पर वाइट बॉल क्रिकेट के सबसे बेहतरीन क्रिकेटरों में से एक हैं. वो अभी टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं. उन्होंने अपने 108 टी20 मैचों के करियर में 182 विकेट लिए हैं. वो इसके अलावा ODI में 210 और सिर्फ 6 टेस्ट मैचों में 45 विकेट चटका चुके हैं.

Wishing Rashid Khan all the best on his second wedding ...😎🥳 pic.twitter.com/bW3igBr2lY — 𝑨𝙗𝒅𝙪𝒍𝙡𝒂𝙝 𝙎𝒖𝙡𝒕𝙖𝒏⁵⁶ (@Abdullahs_56) November 11, 2025

यह भी पढ़ें:

भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह ने खरीदी ब्रांड न्यू Mercedes, क्या है इस लग्जरी कार की कीमत?