भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह ने खरीदी ब्रांड न्यू Mercedes, क्या है इस लग्जरी कार की कीमत?

Arshdeep Singh New Luxury Car: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार प्लेयर अर्शदीप सिंह ने ब्रांड न्यू लग्जरी कार खरीदी है. अर्शदीप सिंह अपने घर मर्सिडीज-बेंज जी-क्लास (Mercedes-Benz G-class) लेकर आए हैं. भारतीय क्रिकेटर ने इस गाड़ी के साथ कई फोटो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की हैं. अर्शदीप के साथ उनकी पूरी फैमिली भी घर में इस नए मेंबर का वेलकम कर रही है. अर्शदीप की खरीदी इस लग्जरी कार की कीमत करोड़ों रुपये है.

अर्शदीप सिंह ने खरीदी Mercedes

अर्शदीप सिंह ने मर्सिडीज बेंज जी-वैगन (Mercedes Benz G Wagon) का लग्जरी एडिशन खरीदा है. मर्सिडीज की इस कार में 2925 cc से 3982 cc का इंजन लगा है. इस लग्जरी कार में लगे इंजन से 325.86 bhp से 576.63 PS की पावर मिलती है. इस इंजन से आउटपुट पर 850 Nm का टॉर्क जनरेट होता है. ये कार 5-सीटर एसयूवी है, जिसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का फीचर दिया है.

मर्सिडीज-बेंज G-क्लास में 667 लीटर का बूट-स्पेस मिलता है. ये लग्जरी कार एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आती है. इस गाड़ी में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का फीचर भी मिलता है. मर्सिडीज ने इस कार में अलॉय व्हील्स का इस्तेमाल किया है. कार में मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग व्हील लगा है. मर्सिडीज की ये कार कई लग्जरी फीचर्स से लैस है.

क्या है अर्शदीप सिंह की कार की कीमत?

अर्शदीप सिंह क्रिकेट खेलने के साथ ही सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं. अर्शदीप के वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाते हैं. भारतीय क्रिकेटर ने मर्सिडीज के साथ भी फोटो और वीडियो शेयर किए हैं. मर्सिडीज बेंज G-क्लास की कीमत 2.55 करोड़ रुपये से शुरू होकर 4.30 करोड़ रुपये के बीच है. अर्शदीप ने इस गाड़ी का कौन सा मॉडल खरीदा है, अभी ये बात सामने नहीं आई है.

भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट हासिल करने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं. अर्शदीप हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज खेलकर लौटे हैं. इस सीरीज में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराया. ऑस्ट्रेलिया से लौटने के बाद अर्शदीप सिंह ने ये कार खरीदी है.

