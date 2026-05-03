हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटजेमी ओवरटन के जुड़वा भाई के बारे में जानते हैं आप? दोनों हैं फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर

जेमी ओवरटन के जुड़वा भाई के बारे में जानते हैं आप? दोनों हैं फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर

Jamie Overton Twin Brother: जेमी ओवरटन IPL 2026 में CSK के लिए खेल रहे हैं, जो इंग्लैंड के लिए तीनों फॉर्मेट में डेब्यू कर चुके हैं. क्या आप उनके जुड़वा भाई को जानते हो, वो भी इंटरनेशनल क्रिकेटर है.

By : शिवम | Updated at : 03 May 2026 03:14 PM (IST)
Preferred Sources

चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल रहे इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेमी ओवरटन IPL 2026 में शानदार रहे हैं, उन्होंने पिछले साल इसी फ्रेंचाइजी के लिए IPL डेब्यू किया था. जारी संस्करण में वह 8 मैचों में 10 विकेट ले चुके हैं, उन्होंने DC के खिलाफ एक मुकाबले में 4 विकेट लिए थे. जेमी इंग्लैंड के लिए तीनों फॉर्मेट में इंटरनेशनल डेब्यू कर चुके हैं. उनका एक जुड़वा भाई (Craig Overton) भी है. वो भी इंग्लैंड के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुका है. जेमी के इंटरनेशनल डेब्यू से 5 साल पहले क्रेग इंटरनेशनल में डेब्यू कर चुके थे.

3 मिनट बड़े हैं क्रेग ओवरटन

जेमी ओवरटन और क्रेग ओवरटन का जन्म 10 अप्रैल, 1994 को डेवन में हुआ था. क्रेग, जेमी से 3 मिनट बड़े हैं. आपको बता दें कि इंग्लैंड नेशनल टीम में एक साथ खेलने वाली ये जुड़वा भाइयों की पहली जोड़ी है. क्रेग कभी IPL में नहीं खेले. लीग क्रिकेट में वह मेंस 100, SA20 और ILT20 में खेले हैं.

जेमी ओवरटन को चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL 2025 के लिए हुए ऑक्शन में 1.50 करोड़ रुपये में खरीदा था. वह बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, जिन्होंने पहले सीजन में सिर्फ 3 ही मैच खेले थे और एक भी विकेट नहीं ले सके थे. हालांकि CSK ने उन्हें जारी संस्करण के लिए रिटेन करने का फैसला किया था.

यह भी पढ़ें- CSK के खिलाड़ी ने तोड़ी तिलक वर्मा की करोड़ों रुपये की घड़ी? LIVE कैमरे पर रिकॉर्ड; जानिए पूरी सच्चाई

इंग्लैंड के लिए तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं जेमी

जेमी ओवरटन इंग्लैंड के लिए तीनों फॉर्मेट (टेस्ट, वनडे और टी20) में डेब्यू कर चुके हैं, जबकि क्रेग ओवरटन टेस्ट और वनडे में इंटरनेशनल डेब्यू कर चुके हैं. क्रेग ने टी20 इंटरनेशनल नहीं खेला है, हालांकि इसके आलावा वह 139 टी20 मैच खेल चुके हैं.

यह भी पढ़ें- धोनी के 'गन सेलिब्रेशन' को करने वाले कार्तिक शर्मा ने मैच के बाद कहा, "मैंने पहले ही..."

जेमी का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

जेमी ओवरटन ने जून, 2022 में टेस्ट में डेब्यू किया था. 11 सितंबर, 2024 में उन्होंने पहला टी20 इंटरनेशनल मैच खेला, इसके अगले महीने (31 अक्टूबर) उन्होंने वनडे डेब्यू किया. जेमी ने अपने करियर में 2 टेस्ट, 13 वनडे और 24 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले, इसमें उनके नाम क्रमश 4, 14 और 26 विकेट हैं.

टेस्ट की 3 पारियों में जेमी ने 106 रन, 10 वनडे पारियों में 272 और 15 टी20 पारियों में 88 रन बनाए. वह टेस्ट और वनडे में 1-1 अर्धशतक लगा चुके हैं.

क्रेग का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

क्रेग ओवरटन ने दिसंबर, 2017 में टेस्ट डेब्यू किया था, 2018 में उन्होंने वनडे में डेब्यू कर लिया था. उन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच 2022 में खेला था. क्रेग ने 8 टेस्ट में 21 विकेट चटकाए और 182 रन बनाए. वनडे की 7 पारियों में उनके नाम 5 विकेट और 68 रन हैं.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 03 May 2026 03:14 PM (IST)
Tags :
Twins Craig Overton CHENNAI SUPER KINGS IPL 2026 Jamie Overton
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
जेमी ओवरटन के जुड़वा भाई के बारे में जानते हैं आप? दोनों हैं फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर
जेमी ओवरटन के जुड़वा भाई के बारे में जानते हैं आप? दोनों हैं फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर
क्रिकेट
SRH vs KKR Live Score: सनराइजर्स हैदराबाद ने जीता टॉस, पहले बैटिंग चुनी; जानें प्लेइंग इलेवन में कितने बदलाव हुए
LIVE: सनराइजर्स हैदराबाद ने जीता टॉस, पहले बैटिंग चुनी; जानें प्लेइंग इलेवन में कितने बदलाव हुए
क्रिकेट
आज के पहले मैच में SRH और KKR की भिड़ंत, जानें हैदराबाद-कोलकाता की प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
आज SRH और KKR की भिड़ंत, जानें हैदराबाद-कोलकाता की प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
क्रिकेट
MI टीम में दरार! पूर्व क्रिकेटर ने गिनाई हार्दिक पांड्या की गलतियां, कहा- इससे पता चल जाता है कि आपका...
MI टीम में दरार! पूर्व क्रिकेटर ने गिनाई हार्दिक पांड्या की गलतियां, कहा- इससे पता चल जाता है कि आपका...
Advertisement

वीडियोज

Bengal Election Result 2026: बंगाल में किसकी सरकार? बता रहा सट्टा बाजार! | Betting Market
Delhi Vivek Vihar Fire: सावधान! AC बन सकता है 'Time Bomb', दिल्ली में एक झटके में ली 9 जान!
Delhi Vivek Vihar Fire: AC बना मौत का कारण! इस्तेमाल करते है तो ध्यान दें! | Delhi News | Tragedy
Delhi Vivek Vihar Fire: फायर एग्जिट था या नहीं? विवेक विहार में 9 मौतों का दर्द! | Delhi News
West Bengal Repolling Breaking: बंगाल में Voting के बाद बड़ा कांड! | CRPF | BJP Vs TMC | Mamata
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मुंबई सट्टा बाजार की भविष्यवाणी ने बढ़ाई धुकधुकी! तमिलनाडु में DMK, असम में BJP की वापसी, बंगाल में क्या है ट्रेंड?
मुंबई सट्टा बाजार की भविष्यवाणी ने बढ़ाई धुकधुकी! तमिलनाडु में DMK, असम में BJP की वापसी, बंगाल में क्या है ट्रेंड?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दीदी थीं, दीदी हैं और दीदी रहेंगी भी...', बंगाल चुनाव के रिजल्ट से पहले अखिलेश यादव ने दिया संदेश
'दीदी थीं, दीदी हैं और दीदी रहेंगी भी...', बंगाल चुनाव के रिजल्ट से पहले अखिलेश यादव ने दिया संदेश
विश्व
'युद्ध खत्म करो, प्रतिबंध हटाओ और मुआवजा दो', ईरान ने अमेरिका को भेजा नया प्रस्ताव, ट्रंप के सामने क्या रखीं शर्तें?
'युद्ध खत्म करो, प्रतिबंध हटाओ और मुआवजा दो', ईरान ने अमेरिका को भेजा नया प्रस्ताव, क्या रखीं शर्तें?
बॉलीवुड
'टॉक्सिक' में इंटीमेट सीन देख बदला कियारा आडवाणी का मन? मेकर्स से की कम करने की मांग
'टॉक्सिक' में इंटीमेट सीन देख बदला कियारा आडवाणी का मन? मेकर्स से की कम करने की मांग
क्रिकेट
CSK के खिलाड़ी ने तोड़ी तिलक वर्मा की करोड़ों रुपये की घड़ी? LIVE कैमरे पर रिकॉर्ड; जानिए पूरी सच्चाई
CSK के खिलाड़ी ने तोड़ी तिलक वर्मा की करोड़ों रुपये की घड़ी? LIVE कैमरे पर रिकॉर्ड; जानिए पूरी सच्चाई
विश्व
अमेरिका ने ईरानी तेल खरीद पर चीन की 5 कंपनियों के खिलाफ लगाया बैन, ड्रैगन ने पहली बार उठाया ये कदम
अमेरिका ने ईरानी तेल खरीद पर चीन की 5 कंपनियों के खिलाफ लगाया बैन, ड्रैगन ने पहली बार उठाया ये कदम
यूटिलिटी
कमरा होगा सुपरकूल और बिल भी आएगा कम, AC खरीदते वक्त टन का इसलिए हमेशा रखें ख्याल
कमरा होगा सुपरकूल और बिल भी आएगा कम, AC खरीदते वक्त टन का इसलिए हमेशा रखें ख्याल
शिक्षा
Sports Engineer: वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से बुमराह के जूते तक...सबकुछ डिजाइन करने वाले स्पोर्ट्स इंजीनियर कैसे बनते हैं? 
वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से बुमराह के जूते तक...सबकुछ डिजाइन करने वाले स्पोर्ट्स इंजीनियर कैसे बनते हैं? 
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget