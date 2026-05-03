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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026Kartik Sharma Gun Celebration: धोनी के 'गन सेलिब्रेशन' को करने वाले कार्तिक शर्मा ने मैच के बाद कहा, "मैंने पहले ही..."

Kartik Sharma Gun Celebration: धोनी के 'गन सेलिब्रेशन' को करने वाले कार्तिक शर्मा ने मैच के बाद कहा, "मैंने पहले ही..."

Kartik Sharma Gun Celebration: CSK के लिए खेल रहे कार्तिक शर्मा ने शनिवार को MI के सामने अर्धशतक लगाकर गन सेलिब्रेशन किया. ऐसा सेलिब्रेशन एमएस धोनी ने 183 रन वाली पारी में किया था.

By : शिवम | Updated at : 03 May 2026 09:12 AM (IST)
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कार्तिक शर्मा ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स की जीत में महत्वपूर्ण रोल निभाया. उन्होंने 40 गेंदों में 3 छक्के और 4 चौकों की मदद से 54 रन बनाए. उन्होंने जब अपना अर्धशतक पूरा किया तो गन सेलिब्रेशन किया, ये कुछ ऐसा था जो एमएस धोनी ने श्रीलंका के खिलाफ 183 रनों की पारी में किया था. धोनी ने जब शतक जड़ा था तब उन्होंने ऐसे सेलिब्रेट किया था.

IPL 2026 में एमएस धोनी के साथ ड्रेसिंग रूम साझा कर रहे 20 साल के कार्तिक शर्मा ने शनिवार को धोनी के ही स्टाइल में अपने अर्धशतक को सेलिब्रेट किया. मैच के बाद कार्तिक ने बताया कि उन्होंने इसके बारे में पहले से ही विचार बना लिया था.

गन सेलिब्रेशन पर क्या बोले कार्तिक?

कार्तिक शर्मा ने जब अपना अर्धशतक पूरा किया तब चेन्नई सुपर किंग्स जीत की दहलीज पर पहुंच चुकी थी. कार्तिक ने जीत में अहम रोल निभाया, जो 20 साल के इस युवा खिलाड़ी के लिए यादगार बन गया. उन्होंने कहा, "ये मेरा ये पहला आईपीएल अर्धशतक है. मैंने पहले ही सोच लिया था कि अगर मैंने आज रन बनाए तो मैं इस तरह सेलिब्रेट करूंगा.

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कार्तिक ने आगे कहा, "मैं बस यही सोच रहा था कि मुझे अंत तक क्रीज पर रहना है और मैच को फिनिश करना है. ऋतु भैया (ऋतुराज गायकवाड़) ने मुझे बस य यही कहा कि वैसा ही खेलो जैसा तुम खेलते हो, कुछ खास करने की कोशिश मत करो. बस खेलो और टीम की जीत में योगदान दो."

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160 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए संजू सैमसन (11) जल्दी आउट हो गए थे. उर्विल पटेल ने 12 गेंदों में 24 रन बनाए, जिनके आउट होने के बाद आए कार्तिक शर्मा ने अंत तक टिककर टीम को जीत दिलाने में अहम रोल निभाया. उन्होंने कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर 98 रनों की साझेदारी की, दोनों अंत तक टिके रहे. कप्तान गायकवाड़ को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जिन्होंने 48 गेंदों में 2 छक्के और 5 चौकों की मदद से नाबाद 67 रन बनाए.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 03 May 2026 09:12 AM (IST)
Tags :
CSK Vs MI MS DHONI CHENNAI SUPER KINGS Kartik Sharma IPL 2026
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