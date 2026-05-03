IPL 2026 के 44वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को हरा दिया. इस मुकाबले में भी MI की बल्लेबाजी खराब रही, रियान रिकेल्टन (34) ने अच्छी शुरुआत की, उसके बाद नमन धीर ने अर्धशतक (57) जड़ा. लेकिन सूर्यकुमार यादव (21), तिलक वर्मा (5), हार्दिक पांड्या (18) जैसे बल्लेबाजों के फ्लॉप रहने के कारण मुंबई सिर्फ 159 रन ही बना पाई. इस मैच में तिलक को एक और नुकसान हुआ. जेमी ओवरटन की गेंद लगने से उनके हाथ पर बंधा एक डिवाइस टूट गया.

क्या तिलक वर्मा की करोड़ों रुपये की घड़ी टूटी?

ये मुंबई इंडियंस की पारी के 12वें ओवर में हुआ. जेमी ओवरटन की आखिरी गेंद तिलक वर्मी का हाथ पर लग गई, जिससे उनके हाथ पर बंधा डिवाइस टूट गया. सोशल मीडिया पर दावा किया जाने लगा कि ओवरटन की गेंद से तिलक की घड़ी टूट गई, जिसकी कीमत करोड़ों रुपये थी. हालांकि ये कोई घड़ी नहीं थी, ये फिटनेस ट्रैकर बैंड था. इसकी कीमत 30-35 हजार रुपये के आस पास होगी, अगर ये थोड़ा महंगा भी हुआ तो कीमत 50 हजार रुपये के आस पास होगी. हालांकि ये डिवाइस घड़ी जैसा ही लगता है, इसलिए कई लोग धोखा खा सकते हैं.

Jamie Overton bro, just broke Tilak Varma’s ₹2.13 crore watch 😭⌚



Bro then casually asks, “Are you okay Tilak?” like nothing happened 🤣🤣

pic.twitter.com/RcqYNMmwL1 — AK 45 (@ImRo45_Club) May 2, 2026

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मैच का हाल

मुकाबले की बात करें तो पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस 20 ओवरों में सिर्फ 159 रन बना पाई थी. नमन धीर ने 37 गेंदों में 57 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली. सूर्यकुमार यादव एक बार फिर फ्लॉप रहे, उन्होंने 12 गेंदों में 21 रन बनाए. कप्तान हार्दिक पांड्या ने भी निराश किया, वह अंतिम ओवरों में बहुत धीमी गति से खेले. हार्दिक ने 23 गेंदें खेलकर 18 रन ही बनाए.

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लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 11 गेंद शेष रहते 8 विकेट से जीत दर्ज की. जसप्रीत बुमराह ने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन ट्रेंट बोल्ट से उन्हें साथ नहीं मिला. बुमराह ने 3 ओवरों में 20 रन दिए. बोल्ट ने 3.1 ओवरों में 37 रन दिए. रघु शर्मा ने अच्छी गेंदबाजी की, उन्होंने 4 ओवरों में मात्र 24 रन दिए. लेकिन वह कोई विकेट नहीं ले सके. CSK के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने नाबाद 67 रन बनाए. 48 गेंदों में खेली इस पारी में उन्होंने 2 छक्के और 5 चौके लगाए. इम्पैक्ट प्लेयर बनकर आए कार्तिक शर्मा ने 40 गेंदों में 54 रन बनाए, ये उनकी पहली IPL फिफ्टी है.