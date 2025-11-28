सुपर ओवर में हारी अभिषेक शर्मा की टीम, CSK के स्टार गेंदबाज ने मचाई तबाही

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अभिषेक शर्मा की कप्तानी में पंजाब की टीम को हार मिली है. पंजाब और हरियाणा, दोनों टीम निर्धारित 20 ओवरों में 207 रन बना पाई थीं जिसके बाद सुपर ओवर हुआ, जिसमें हरियाणा ने रोमांचक जीत दर्ज की. अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में बल्ले से कोई कमाल नहीं कर पाए, वहीं अंशुल कंबोज हरियाणा की जीत के हीरो बने जो IPL में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं.

हरियाणा की टीम ने पहले बल्लेबाजी की थी, जिसके लिए कप्तान अंकित कुमार ने 26 गेंद में 51 रनों की तूफानी पारी खेली. दूसरी ओर निशांत सिंधू भी पंजाब के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटे, जिन्होंने 32 गेंद में 61 रन जड़ दिए. 13वां ओवर खत्म होने से पहले ही हरियाणा का स्कोर 140 को लांघ चुका था. वहीं अंतिम ओवरों में सुमित कुमार ने 14 गेंद में 28 रन की कैमियो पारी खेल टीम को 207 के स्कोर तक पहुंचाया.

नहीं चले अभिषेक शर्मा

208 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई पंजाब के लिए अभिषेक शर्मा और प्रभसिमरन सिंह ने ओपनिंग की. अभिषेक ने सिर्फ 6 रन बनाए, वहीं टीम का स्कोर 28 तक पहुंचने तक पंजाब के दोनों सलामी बल्लेबाज आउट हो चुके थे. अनमोलप्रीत सिंह ने एक छोर संभाले रखा और 37 गेंद में 81 रन ठोक दिए, इस दौरान उन्होंने 8 चौके और 5 छक्के लगाए. अंततः पंजाब की टीम भी 20 ओवरों में 207 रन ही बना पाई.

सुपर ओवर में जीता हरियाणा

सुपर ओवर में पंजाब ने पहले बैटिंग की. अंशुल कंबोज ने अभिषेक शर्मा और सनवीर सिंह को लगातार गेंदों पर आउट कर दिया था, पंजाब सुपर ओवर में सिर्फ एक रन बना पाया. हरियाणा के लिए निशांत सिंधू ने पहली ही गेंद पर चौका लगाकर हरियाणा को ना केवल सुपर ओवर बल्कि मैच भी जिताया.

यह भी पढ़ें:

सौरव गांगुली की वाइफ डोना को जाना पड़ा पुलिस थाने, सोशल मीडिया यूजर ने हद पार कर दी; जानें मामला

वर्ल्ड कप में भारत को हराकर कैसा लगा? बाबर आजम ने दिया ऐसा जवाब, हर भारतीय का खून खौल जाएगा