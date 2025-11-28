हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सौरव गांगुली की वाइफ डोना को जाना पड़ा पुलिस थाने, सोशल मीडिया यूजर ने हद पार कर दी; जानें मामला

Sourav Ganguly Wife: भारत के दिग्गज क्रिकेटर सौरव गांगुली की पत्नी, डोना गांगुली पुलिस थाने पहुंची हैं, जहां उन्होंने अश्लील टिप्पणियों से तंग आकर शिकायत दर्ज करवाई है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 28 Nov 2025 06:02 PM (IST)
भारत के दिग्गज क्रिकेटर सौरव गांगुली की पत्नी, डोना गांगुली पुलिस थाने पहुंची हैं, जहां उन्होंने अश्लील टिप्पणियों से तंग आकर शिकायत दर्ज करवाई है. डोना गांगुली, कोलकाता की प्रसिद्ध ओडिशी डांसर हैं, हाल ही में उन्होंने कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में परफॉर्मेंस दिया था. इसी के बाद से उनके फेसबुक पेज को निशाना बनाया जा रहा है. इसी वजह से डोना गांगुली ने ठाकुरपुकुर थाने में बॉडी शेमिंग और अभद्र टिप्पणियों की शिकायत दर्ज करवाई है.

डोना गांगुली ने अपनी शिकायत में बताया कि वो पिछले 45 वर्षों से ओडिशी डांस करते हुए पूरे विश्व भर में भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती रही हैं. एक फेसबुक पेज पर उनके लिए लगातार भद्दी टिप्पणियां की जा रही हैं, जिसने उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया है. गांगुली ने बताया कि यह पोस्ट जानबूझकर उन्हें बदनाम करने की साजिश के तहत शेयर किया गया है. उन्होंने उनकी छवि को धूमिल किए जाने के प्रयास की भी शिकायत दर्ज करवाई है.

डोना गांगुली ने उस फेसबुक पेज का स्क्रीनशॉट और उसी पेज से जुड़ा एक मोबाइल नंबर भी पुलिस को दिया है. पुलिस ने इस अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर टीम को अलर्ट कर दिया गया है.

इसी साल डोना गांगुली ने कोलकाता पुलिस के साइबर सेल में एक और शिकायत दर्ज करवाई थी. डोना ने एक महिला यूट्यूबर पर उनके और उनके परिवार की छवि को धूमिल करने के संबंध में सोशल मीडिया पोस्ट करने के आरोप लगाए थे.

वहीं 2021 में भी डोना गांगुली के साथ ऐसी घटना घट चुकी है. चार साल पहले उन्होंने बताया था कि उनके नाम पर एक फर्जी फेसबुक पेज चलाया जा रहा है. इस फर्जी पेज पर डोना गांगुली ने आरोप लगाए कि उनकी मर्जी के बिना उनके, सौरव गांगुली और उनकी बेटी की तस्वीरें भी साझा की गई थीं.

नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 28 Nov 2025 06:02 PM (IST)
Tags :
Sourav Ganguly Dona Ganguly Sourav Ganguly Wife
