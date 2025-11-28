वर्ल्ड कप में भारत को हराकर कैसा लगा? बाबर आजम ने दिया ऐसा जवाब, हर भारतीय का खून खौल जाएगा

2021 टी20 वर्ल्ड कप, तारीख 21 अक्टूबर जब हर एक भारतीय स्तब्ध रह गया था. पाकिस्तान ने उस वर्ल्ड कप मैच में टीम इंडिया को 10 विकेट से हरा दिया था. बाबर आजम 68 रन और मोहम्मद रिजवान 79 रन बनाकर नाबाद लौटे थे. इन दोनों की सलामी जोड़ी को भारतीय गेंदबाज तोड़ ही नहीं पाए थे. बाबर आजम से दिग्गज क्रिकेटर केविन पीटरसन ने हाल ही में पूछा कि उन्हें भारतीय टीम को हराने पर कैसा महसूस हुआ? इस पर जानिए बाबर आजम ने क्या जवाब दिया.

इंग्लैंड के दिग्गज क्रिकेटर केविन पीटरसन ने अपने यूट्यूब चैनल पर बाबर आजम से भारतीय टीम को हराने का सवाल पूछा था. बाबर ने कहा, "भारत को हराना मेरे लिए बहुत मायने रखता है. टी20 में हमने जब भारत को हराया, वो मेरे करियर की सबसे अच्छी यादों में से एक रहा. बतौर पाकिस्तानी कप्तान मैंने वर्ल्ड कप मैच में भारत को हरा दिया था."

इसी इंटरव्यू में केविन पीटरसन ने भारत बनाम पाकिस्तान को क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी बताया. इस पर बाबर आजम ने कहा, "भारत-पाकिस्तान मैच का स्तर अलग होता है." आपको याद दिला दें कि 2021 की उस जीत के बाद पाकिस्तान कभी किसी ICC इवेंट में भारतीय टीम को हरा नहीं पाया है.

किसी वर्ल्ड कप मैच में कप्तान रहते भारत को हराने वाले बाबर आजम की लोकप्रियता आसमान को छूने लगी और पाक टीम में उनका कद भी बढ़ गया था. बाबर आजम अब रोहित शर्मा और विराट कोहली को पछाड़ कर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं.

दूसरी ओर बाबर आजम से अब कप्तानी छिन चुकी है. 2023 ODI वर्ल्ड कप और 2024 टी20 वर्ल्ड कप में बाबर की कप्तानी में पाकिस्तान टीम के लचर प्रदर्शन के बाद उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया था.

यह भी पढ़ें:

BCCI ने अंडर-19 पुरुष एशिया कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा की, जानिए किसे बनाया गया कप्तान