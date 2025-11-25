हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्या गुवाहाटी में जीत पाएगी टीम इंडिया, भारत में टेस्ट में सबसे सफल रन चेज कितना? दक्षिण अफ्रीका ने दिया 549 का लक्ष्य

क्या गुवाहाटी में जीत पाएगी टीम इंडिया, भारत में टेस्ट में सबसे सफल रन चेज कितना? दक्षिण अफ्रीका ने दिया 549 का लक्ष्य

Highest Successful Run Chases in Test in India: गुवाहाटी में दक्षिण अफ्रीका ने भारत के सामने 549 रनों का लक्ष्य रखा है. जानिए भारत में अब तक टेस्ट में सबसे बड़ा सफल रन चेज कितने रन का है?

By : नीरज शर्मा | Updated at : 25 Nov 2025 03:10 PM (IST)
Preferred Sources

गुवाहाटी में दक्षिण अफ्रीका ने भारत के सामने 549 रनों का लक्ष्य रखा है. मैच के चौथे दिन दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी 260 रनों पर घोषित की. चूंकि उसे पहली पारी में 288 रनों की बढ़त मिली थी, इसलिए टीम इंडिया को दूसरा टेस्ट मैच जीतने और सीरीज एक-एक से बराबर करने के लिए 549 रन बनाने होंगे. बताते चलें कि भारत की पहली पारी 201 रनों पर सिमट गई थी.

टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो भारत में टीमों का चेज रिकॉर्ड अच्छा नहीं है. 500 रन तो दूर, भारतीय पिचों पर आज तक 400 रनों का टारगेट भी सफलतापूर्वक चेज नहीं हो पाया है. भारत में सबसे बड़ा रन चेज टीम इंडिया के ही नाम है, जब उसने 2008 में इंग्लैंड के खिलाफ 387 रनों का टारगेट चेज कर लिया था.

भारत में सबसे सफल रन चेज

भारत में सबसे सफल रन चेज टीम इंडिया के नाम है, उसने 2008 में चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ 387 रनों का टारगेट चेज किया था. उस मैच में सचिन तेंदुलकर ने चौथी पारी में नाबाद 104 रन बनाए थे. ये एकमात्र अवसर रहा जब भारतीय पिच पर खेलते हुए किसी टीम ने 300 रन या उससे ज्यादा का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किया हो.

भारत में दूसरा सबसे सफल रन चेज वेस्टइंडीज के नाम है. उसने 1987 में भारत के खिलाफ 276 रनों का टारगेट हासिल कर लिया था. वहीं साल 2011 में भारत भी 276 रनों का टारगेट प्राप्त कर चुका है. उसने वेस्टइंडीज के खिलाफ ऐसा करके दिखाया था.

  • 387 रन - भारत (बनाम इंग्लैंड)
  • 276 रन - वेस्टइंडीज (बनाम भारत)
  • 276 रन - भारत (बनाम वेस्टइंडीज)
  • 262 रन - भारत (बनाम न्यूजीलैंड)
  • 256 रन - भारत (बनाम ऑस्ट्रेलिया)

बताते चलें कि ये पहली बार है जब गुवाहाटी के बारासपारा मैदान पर कोई टेस्ट मैच खेला जा रहा है. आमतौर पर भारत की पिचें चौथे-पांचवें दिन तक बल्लेबाजी के लिए कठिन होने लगती हैं, ऐसे में 549 रनों का लक्ष्य हासिल करना टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी.



टीम इंडिया के लिए आई अच्छी खबर, इस तारीख को हो सकती है हार्दिक पांड्या की मैदान पर वापसी!

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 25 Nov 2025 03:10 PM (IST)
Tags :
 India Vs South Africa IND VS SA IND Vs SA 2nd Test

Embed widget