हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटीम इंडिया के लिए आई अच्छी खबर, इस तारीख को हो सकती है हार्दिक पांड्या की मैदान पर वापसी!

टीम इंडिया के लिए आई अच्छी खबर, इस तारीख को हो सकती है हार्दिक पांड्या की मैदान पर वापसी!

Hardik Pandya Return: हार्दिक पांड्या एशिया कप 2025 के दौरान चोटिल हुए थे, जिस कारण वह पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में भी नहीं खेलेंगे. लेकिन अब उनकी वापसी को लेकर एक अच्छी खबर आई है.

By : शिवम | Updated at : 25 Nov 2025 02:18 PM (IST)
हार्दिक पांड्या की वापसी को लेकर एक अच्छी खबर आई है. वह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-2026 के अधिकतर ग्रुप स्टेज मैचों में खेलेंगे, जिसकी पुष्टि बड़ौदा टीम के हेड कोच ने की है. ऑलराउंडर हार्दिक एशिया कप के दौरान चोटिल हुए थे, जिस कारण वह पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में भी नहीं खेल सके थे.

हार्दिक पांड्या वाइट बॉल क्रिकेट के मैच विनर प्लेयर हैं, जो श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप में सुपर-4 के आखिरी मुकाबले में चोटिल हो गए थे. क्वाड्रिसेप्स की चोट के कारण उन्हें फाइनल से बाहर होना पड़ा था. तब से उन्होंने कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेला है.

कब होगी हार्दिक पांड्या की वापसी?

रिपोर्ट के मुताबिक बड़ौदा टीम के हेड कोच मुकुंद परमार ने पुष्टि की है कि हार्दिक पांड्या सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-2026 संस्करण के ग्रुप स्टेज के अधिकतर मैचों में अवेलेबल रहेंगे. आपको बता दें कि इस टीम के कप्तान उनके भाई क्रुणाल पांड्या हैं.

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का आयोजन 26 नवंबर से शुरू हो रहा है. बड़ौदा का पहला मैच बुधवार, 26 नवंबर को बंगाल टीम के खिलाफ है. बड़ौदा का दूसरा मैच शुक्रवार को पुदुचेरी क्रिकेट टीम के साथ है. पहले में नहीं तो दूसरे मैच में हार्दिक पांड्या खेलते हुए नजर आ सकते हैं.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिहाज से ये टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर है. ये टूर्नामेंट फरवरी-मार्च में भारत और श्रीलंका में खेला जाना है. वर्ल्ड कप का फुल शेड्यूल आज (मंगलवार) शाम को 6:30 जारी हो जाएगा.

हार्दिक पांड्या क्रिकेट करियर

हार्दिक पांड्या के क्रिकेट करियर की बात करें तो वह भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में खेल चुके हैं. उन्होंने 11 टेस्ट में 532 रन बनाए हैं और 17 विकेट लिए हैं. 94 वनडे और 120 टी20 इंटरनेशनल मैचों में हार्दिक ने क्रमश 1904 और 1860 रन बनाए हैं. इसी क्रम में उन्होंने 91 पर 98 विकेट लिए हैं.

हार्दिक पांड्या आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस टीम के कप्तान होंगे. वह पिछले संस्करण में भी टीम के कप्तान थे. उन्होंने अपनी कप्तानी में गुजरात टाइटंस को आईपीएल ट्रॉफी जिताई है. हार्दिक ने आईपीएल में कुल 152 मैच खेले हैं, जिनमें 2749 रन बनाए और 78 विकेट लिए हैं.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 25 Nov 2025 02:18 PM (IST)
Syed Mushtaq Ali Trophy Baroda Cricket Team TEAM INDIA INDIAN CRICKET TEAM SMAT HARDIK PANDYA
Embed widget