पाकिस्तान में हुआ बड़ा उलटफेर, जिम्बाब्वे ने 67 रनों से जीता टी20 मैच; कप्तान सिकंदर रजा ने किया कमाल

SL vs Zim T20: पाकिस्तान में चल रही ट्राई सीरीज में जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 67 रनों से हराकर चौंका दिया है. कप्तान सिकंदर रजा ने मैच विजेता प्रदर्शन करके दिखाया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 20 Nov 2025 10:43 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान में चल रही ट्राई सीरीज में जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 67 रनों से हराकर चौंका दिया है. यह ट्राई सीरीज का दूसरा मैच था, जिसमें जिम्बाब्वे की टीम ने पहले खेलते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 162 रन बनाए थे, लेकिन इसके जवाब में श्रीलंकाई टीम केवल 95 रनों पर ढेर हो गई. 47 रन की पारी खेलने और एक विकेट लेने वाले प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए कप्तान सिकंदर रजा को मैन ऑफ द मैच चुना गया.

ट्राई सीरीज के पहले मैच में जिम्बाब्वे 5 विकेट से हार गई थी. इस बार जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने हर क्षेत्र में श्रीलंका को धराशाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. सलामी बल्लेबाज ब्रायन बैनेट ने 49 रनों की पारी खेली, दूसरी ओर कप्तान सिकंदर रजा ने 32 गेंद में 47 रनों की पारी खेली. जिम्बाब्वे 175-180 तक का स्कोर बना सकती थी, लेकिन आखिरी 3 ओवरों में जिम्बाब्वे सिर्फ 21 रन बना सकी और इसी दौरान लगातार अंतराल में 3 विकेट गंवा दिए.

163 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका का हाल इतना बुरा रहा कि 29 के स्कोर तक 4 विकेट और आधी टीम 52 के स्कोर तक पवेलियन लौट चुकी थी. चरिथ असालंका की गैरमौजूदगी में कप्तानी कर रहे दासुन शनाका ने 25 गेंद में 34 रन बनाए, वहीं भानुका राजपक्षा ने 11 रन बनाए. इन 2 बल्लेबाजों के अलावा श्रीलंका का कोई भी खिलाड़ी रनों के मामले में दहाई का आंकड़ा नहीं छूओ पाया. हालांकि श्रीलंका को पॉइंट्स टेबल में नेट रन रेट के मामले में शायद अधिक नुकसान ना हो, क्योंकि उसने पूरे 20 ओवर बल्लेबाजी की.

ट्राई सीरीज की पॉइंट्स टेबल में जिम्बाब्वे पहले स्थान पर आ गई है, जिसके 2 अंक हैं और नेट रन-रेट +1.471 का है. दूसरी ओर पाकिस्तान के भी 2 अंक हैं, लेकिन उसका नेट रन-रेट +0.460 का है.

नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 20 Nov 2025 10:27 PM (IST)
Zimbabwe Cricket Team Sikander Raza SL Vs ZIM Sri Lanka Vs Zimbabwe
