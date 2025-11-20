भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा टेस्ट शनिवार, 22 नवंबर से शुरू होगा. टीम इंडिया सीरीज में 0-1 से पिछड़ी हुई है. ईडन गार्डन्स की पिच पर कई सवाल उठे, जिसके बाद सभी की नजरें गुवाहाटी पर टिकी हैं. यहां की पिच देखने के बाद मेहमान टीम के गेंदबाजी कोच पीट बोथा ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अगर कोलकाता की तरह यहां भी टर्न हुआ तो साइमन हार्मर खतरनाक हो जाएंगे.

गेंदबाजी कोच बोथा ने दूसरे टेस्ट में कागिसो रबाडा के खेलने की संभावना से भी इंकार नहीं किया. हालांकि रबाडा ने गुरुवार को अभ्यास सत्र में हिस्सा नहीं लिया. बता दें कि खतरनाक गेंदबाज अभ्यास के दौरान पसलियों में चोट लगने के कारण कोलकाता में भी नहीं खेले थे.

बोथा ने कहा, "हम कागिसो रबाडा पर नजर बनाए हुए हैं, अगले 24 घंटों में अंतिम फैसला लिया जाएगा." बता दें कि गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में पहली बार टेस्ट मैच होने जा रहा है.

गुवाहाटी स्टेडियम की पिच को लेकर क्या बोले कोच

बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की पिच को लेकर पेट बोथा ने कहा, "हमें बताया गया कि यहां की पिच जो है वो बल्लेबाजी के अनुकूल है. लेकिन इस पर घांस रखते हैं या नहीं, इससे बहुत फर्क पड़ेगा. दो दिन बचे हैं, इसलिए देखना होगा कि क्या यहां समय से पहले टर्न देखने को मिलेगा."

दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजी कोच को उम्मीद है कि ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर दूसरे टेस्ट में भी मैच विनर साबित होंगे. बता दें कि कोलकाता में 8 विकेट लेने वाले हार्मर को प्लेयर ऑफ़ द मैच चुना गया था, उनकी गेंदबाजी भी एक कारण था कि भारत 124 का लक्ष्य भी हासिल नहीं कर पाई.

साइमन हार्मर खतरनाक हो जाएंगे

बोथा ने हार्मर को लेकर कहा, "साइमन हार्मर के कंधे में कोई परेशानी नहीं है. अगर कोलकाता की तरह गुवाहाटी में भी गेंद जल्दी टर्न होने लगे तो भारत की बल्लेबाजी में इतने सारे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं कि वह (हार्मर) खतरनाक हो जाएंगे. उन्होंने पिच पर घांस को लेकर कहा कि, "अभी दो दिन बचे हैं और अंदाजा लगाना मुश्किल है कि अभी और घांस काटी जाएगी या नहीं. लेकिन ये साफ है कि इससे फर्क पड़ेगा."