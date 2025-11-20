हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटीम इंडिया का क्लीन स्वीप करने की तैयारी में दक्षिण अफ्रीका! कोच के बयान से भारतीय खेमे में खलबली मचनी तय

टीम इंडिया का क्लीन स्वीप करने की तैयारी में दक्षिण अफ्रीका! कोच के बयान से भारतीय खेमे में खलबली मचनी तय

IND vs SA 2nd Test: दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजी कोच ने कहा कि, "अगर कोलकाता की तरह गुवाहाटी में भी गेंद जल्दी टर्न होने लगे साइमन हार्मर भारत के दाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए खतरनाक हो जाएंगे."

By : शिवम | Updated at : 20 Nov 2025 09:34 PM (IST)
Preferred Sources

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा टेस्ट शनिवार, 22 नवंबर से शुरू होगा. टीम इंडिया सीरीज में 0-1 से पिछड़ी हुई है. ईडन गार्डन्स की पिच पर कई सवाल उठे, जिसके बाद सभी की नजरें गुवाहाटी पर टिकी हैं. यहां की पिच देखने के बाद मेहमान टीम के गेंदबाजी कोच पीट बोथा ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अगर कोलकाता की तरह यहां भी टर्न हुआ तो साइमन हार्मर खतरनाक हो जाएंगे.

गेंदबाजी कोच बोथा ने दूसरे टेस्ट में कागिसो रबाडा के खेलने की संभावना से भी इंकार नहीं किया. हालांकि रबाडा ने गुरुवार को अभ्यास सत्र में हिस्सा नहीं लिया. बता दें कि खतरनाक गेंदबाज अभ्यास के दौरान पसलियों में चोट लगने के कारण कोलकाता में भी नहीं खेले थे.

बोथा ने कहा, "हम कागिसो रबाडा पर नजर बनाए हुए हैं, अगले 24 घंटों में अंतिम फैसला लिया जाएगा." बता दें कि गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में पहली बार टेस्ट मैच होने जा रहा है. 

गुवाहाटी स्टेडियम की पिच को लेकर क्या बोले कोच

बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की पिच को लेकर पेट बोथा ने कहा, "हमें बताया गया कि यहां की पिच जो है वो बल्लेबाजी के अनुकूल है. लेकिन इस पर घांस रखते हैं या नहीं, इससे बहुत फर्क पड़ेगा. दो दिन बचे हैं, इसलिए देखना होगा कि क्या यहां समय से पहले टर्न देखने को मिलेगा."

दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजी कोच को उम्मीद है कि ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर दूसरे टेस्ट में भी मैच विनर साबित होंगे. बता दें कि कोलकाता में 8 विकेट लेने वाले हार्मर को प्लेयर ऑफ़ द मैच चुना गया था, उनकी गेंदबाजी भी एक कारण था कि भारत 124 का लक्ष्य भी हासिल नहीं कर पाई.

साइमन हार्मर खतरनाक हो जाएंगे

बोथा ने हार्मर को लेकर कहा, "साइमन हार्मर के कंधे में कोई परेशानी नहीं है. अगर कोलकाता की तरह गुवाहाटी में भी गेंद जल्दी टर्न होने लगे तो भारत की बल्लेबाजी में इतने सारे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं कि वह (हार्मर) खतरनाक हो जाएंगे. उन्होंने पिच पर घांस को लेकर कहा कि, "अभी दो दिन बचे हैं और अंदाजा लगाना मुश्किल है कि अभी और घांस काटी जाएगी या नहीं. लेकिन ये साफ है कि इससे फर्क पड़ेगा."

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 20 Nov 2025 09:34 PM (IST)
Tags :
South Africa Cricket Team Barsapara Cricket Stadium IND VS SA IND Vs SA 2nd Test Simon Harmer
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
रूस के Su-57 को मिला पहला ग्राहक, किस देश ने खरीदा 5वीं पीढ़ी का सबसे खतरनाक फाइटर जेट? रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा
रूस के Su-57 को मिला पहला ग्राहक, किस देश ने खरीदा 5वीं पीढ़ी का सबसे खतरनाक फाइटर जेट?
पंजाब
लुधियाना: PAK हैंडलर्स के इशारे पर काम कर रहे 2 खालिस्तानी आंतिकयों का एनकाउंटर, 5 पिस्टल बरामद
लुधियाना: PAK हैंडलर्स के इशारे पर काम कर रहे 2 खालिस्तानी आंतिकयों का एनकाउंटर, 5 पिस्टल बरामद
बिजनेस
करोड़ों का कॉर्पस बनाने के लिए बस इतनी रकम करनी होगी इन्वेस्ट, जानें पूरा कैलकुलेशन
करोड़ों का कॉर्पस बनाने के लिए बस इतनी रकम करनी होगी इन्वेस्ट, जानें पूरा कैलकुलेशन
बॉलीवुड
दुबई में दोनों बेटों और पति संग वेकेशन एंजॉय कर रही हैं गौहर खान, पहली बार फैंस को दिखाई फरवान की झलक
दुबई में फैमिली संग वेकेशन मना रही हैं गौहर, पहली बार फैंस को दिखाई दूसरे बेटे की झलक
Advertisement

वीडियोज

Delhi Pollution: दिल्ली-NCR में रिकॉर्डतोड़ प्रदूषण, सांस लेना हुआ मुश्किल | AQI | CM Rekha Gupta
Bihar Politics: बनी सरकार, अब बनेगा विकसित बिहार? | Nitish Kumar | Chirag Paswan | NDA | New Cabinet
Gen-z Protest Nepal: नेपाल में फिर भड़की हिंसा...प्रशासन ने लगाया कर्फ्यू | Sushila Karki
मृदुल तिवारी ने तान्या मित्तल का किया पर्दाफाश | कौन है तान्या मित्तल का बॉयफ्रेंड? | नेट वर्थ | बिग बॉस 19
Bitcoin–Gold Crash| क्या अब Share Market की बड़ी Rally आने वाली है| Gold–Sensex Ratio Explained
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
रूस के Su-57 को मिला पहला ग्राहक, किस देश ने खरीदा 5वीं पीढ़ी का सबसे खतरनाक फाइटर जेट? रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा
रूस के Su-57 को मिला पहला ग्राहक, किस देश ने खरीदा 5वीं पीढ़ी का सबसे खतरनाक फाइटर जेट?
पंजाब
लुधियाना: PAK हैंडलर्स के इशारे पर काम कर रहे 2 खालिस्तानी आंतिकयों का एनकाउंटर, 5 पिस्टल बरामद
लुधियाना: PAK हैंडलर्स के इशारे पर काम कर रहे 2 खालिस्तानी आंतिकयों का एनकाउंटर, 5 पिस्टल बरामद
बिजनेस
करोड़ों का कॉर्पस बनाने के लिए बस इतनी रकम करनी होगी इन्वेस्ट, जानें पूरा कैलकुलेशन
करोड़ों का कॉर्पस बनाने के लिए बस इतनी रकम करनी होगी इन्वेस्ट, जानें पूरा कैलकुलेशन
बॉलीवुड
दुबई में दोनों बेटों और पति संग वेकेशन एंजॉय कर रही हैं गौहर खान, पहली बार फैंस को दिखाई फरवान की झलक
दुबई में फैमिली संग वेकेशन मना रही हैं गौहर, पहली बार फैंस को दिखाई दूसरे बेटे की झलक
क्रिकेट
Ashes Live Streaming: भारत में कब, कहां और कैसे फ्री में देख सकते हें एशेज सीरीज? कल ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड पहला टेस्ट
भारत में कब, कहां और कैसे फ्री में देख सकते हें एशेज सीरीज? कल ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड पहला टेस्ट
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
जींस-शर्ट पहनकर मंत्री बने दीपक प्रकाश, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा; जानें कौन हैं उपेंद्र कुशवाहा के बेटे
जींस-शर्ट पहनकर मंत्री बने दीपक प्रकाश, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा; जानें कौन हैं उपेंद्र कुशवाहा के बेटे
नौकरी
गुजरात में ग्रेजुएट्स के लिए निकली भर्ती, बिना इंटरव्यू मिल रही नौकरी
गुजरात में ग्रेजुएट्स के लिए निकली भर्ती, बिना इंटरव्यू मिल रही नौकरी
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
Embed widget