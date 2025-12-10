BCCI सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर आई बड़ी खबर, विराट-रोहित A+ से होंगे बाहर! गिल का प्रमोशन

भारत की टेस्ट और ODI टीम के कप्तान शुभमन गिल की तनख्वाह बढ़ने वाली है. प्रमोशन मिलने के बाद उनकी सैलरी रोहित शर्मा और विराट कोहली के बराबर हो सकती है. इंडिया टुडे के मुताबिक BCCI जब अगली सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी करेगी, उसमें गिल को A+ कैटेगरी में रखा जा सकता है.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज का समापन 19 दिसंबर को होगा. इंडिया टुडे में छपी एक रिपोर्ट अनुसार इस टी20 सीरीज के समाप्त होने के बाद 22 दिसंबर को बीसीसीआई की एनुअल जनरल मीटिंग हो सकती है. इस मीटिंग में शुभमन गिल को प्रमोशन मिल सकता है. इसी बैठक में रोहित शर्मा और विराट कोहली पर भी फैसला लिया जा सकता है कि उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह मिलनी चाहिए या नहीं, क्योंकि वो अब सिर्फ ODI फॉर्मेट में ही खेलते हैं.

पिछले साल केवल 4 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट की ग्रेड A+ में शामिल किया गया था. इन 4 खिलाड़ियों के नाम विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा हैं. ग्रेड A+ में आने वाले खिलाड़ियों को सालाना 7 करोड़ रुपये की सैलरी मिलती है.

बीसीसीआई की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट की ग्रेड A+ वाले खिलाड़ियों को साल में 7 करोड़ रुपये मिलते हैं. वहीं ग्रेड A में आने वाले प्लेयर्स को सालाना 5 करोड़ रुपये की तनख्वाह मिलती है. ग्रेड B के अंतर्गत आने वाले खिलाड़ियों को साल में 3 करोड़ और ग्रेड C वाले खिलाड़ियों को सालाना 1 करोड़ रुपये की सैलरी मिलती है.

शुभमन गिल अभी ग्रेड A में आते हैं, इसलिए अभी तक उन्हें सालाना 5 करोड़ रुपये की तनख्वाह मिल रही थी. बता दें कि गिल भारत की टी20 और टेस्ट टीम के कप्तान हैं. वो टी20 टीम के उपकप्तान भी हैं.

यह भी पढ़ें:

सैमसन को लाओ, इस बल्लेबाज को हटा दो! दूसरे टी20 से पहले अश्विन के बयान पर छिड़ी बहस; जानें क्या कहा

रोहित भैया की डांट..., मौका मिला तो मैं भी कप्तान बनना..., यशस्वी जायसवाल ने बोली दिल की बात