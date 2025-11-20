शिखर धवन के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड, लाखों रुपये की धोखाधड़ी का है मामला; यहां जानें

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटशिखर धवन के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड, लाखों रुपये की धोखाधड़ी का है मामला; यहां जानें

Shikhar Dhawan: भारत के पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. गुड़गांव में दर्ज एक FIR अनुसार एक बिजनेस पार्टनर ने उनके साथ लाखों रुपये की धोखाधड़ी की.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 20 Nov 2025 06:34 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन की मैनेजमेंट कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमितेश शाह एक FIR में दर्ज किया गया है. अमितेश शाह Legaxy नाम की कंपनी के संस्थापक और सीईओ भी हैं. दरअसल गुड़गांव में एक एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें आरोप है कि अमितेश ने एशिया कप के दौरान अनधिकृत विज्ञापन के लिए जाली दस्तावेज तैयार किए. उनपर शिखर धवन का नाम गलत तरीके से इस्तेमाल और उनके साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है.

दर्ज शिकायत के अनुसार अमितेश शाह ने शिखर धवन की कंपनी छोड़ने के बाद भी खुद को धवन का अधिकृत एजेंट बताते रहे. साथ ही उन्होंने एग्रीमेंट में हेराफेरी भी की, जिसके जरिए उन्होंने खुद को शिखर धवन से जुड़ा हुआ बताया.

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट अनुसार अमितेश शाह पर बिना अनुमति शिखर धवन की तस्वीरों का इस्तेमाल करने, एक क्रिकेट एप्लीकेशन के साथ समाप्त हो चुके विज्ञापन अनुबंध को अवैध रूप से तैयार करने और झूठे अधिकार के तहत एग्रीमेंट बनाने का भी आरोप है.

दर्ज हुई शिकायत में यह भी लिखा हुआ है कि अमितेश ने शिखर धवन और मैनेजमेंट टीम को जानकारी दिए बिना लगभग 40 लाख रुपये एक अन्य कंपनी में ट्रांसफर कर दिए थे. पुलिस ने इस मामले में पैसों के लेन देन से जुड़ी ट्रांजेक्शन, जिन भी माध्यमों से संपर्क हुआ और अनुबंध दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है.

बता दें कि शिखर धवन का नाम पिछले दिनों ऑनलाइन बेटिंग कंपनी को प्रमोट करने के मामले में भी सामने आया था. इस मामले में शिखर धवन और सुरेश रैना की करीब 11 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई थी. इसमें धवन की 4.5 करोड़ कीआ चल संपत्ति भी शामिल है.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 20 Nov 2025 06:34 PM (IST)
Shikhar Dhawan Shikhar Dhawan News
