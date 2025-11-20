हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
MI और चेन्नई सहित 8 टीमों ने कप्तान किया कन्फर्म, इन 2 टीमों ने अभी तक नहीं लिया फैसला; देखें पूरी लिस्ट

IPL 2026 Captains: आईपीएल 2026 के लिए ऑक्शन 16 दिसंबर को होगा, इससे पहले 10 में से 8 टीमों के कप्तान कन्फर्म हो गए हैं. जानिए आईपीएल के सभी कन्फर्म कप्तानों का रिकॉर्ड और उनका प्राइस.

By : शिवम | Updated at : 20 Nov 2025 05:11 PM (IST)
इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी संस्करण (IPL 2026) के लिए रिटेंशन लिस्ट जारी होने के बाद लगभग सभी टीमों के आधे से ज्यादा प्लेयर्स कन्फर्म हो चुके हैं. बचे हुए स्लॉट्स के लिए ऑक्शन प्रक्रिया 16 दिसंबर को होगी. इससे पहले 10 में से 8 टीमों के कप्तान कन्फर्म हो चुके हैं, जानिए सभी का रिकॉर्ड और उनका प्राइस.

RCB का कप्तान कौन है?

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान हैं रजत पाटीदार. जिन्होंने पिछले संस्करण में पहली बार इस टीम की कमान संभाली और वो कर दिखाया जो 18 सालों में नहीं हुआ. उन्ही की कप्तानी में आरसीबी ने अपना पहला आईपीएल खिताब जीता, इस बार भी रजत ही आरसीबी की कमान संभालेंगे.

इंदौर के रहने वाले 32 वर्षीय रजत पाटीदार ने 2021 में आरसीबी के लिए खेलते हुए आईपीएल डेब्यू किया था. तब से वह इसी फ्रेंचाइजी का हिस्सा हैं. उन्होंने 42 आईपीएल मैचों में कुल 1111 रन बनाए हैं, इसमें 9 अर्धशतक और 1 शतक शामिल है. आरसीबी ने रजत पाटीदार को पिछले संस्करण के लिए 11 करोड़ रुपये में रिटेन किया था, इस बार भी वह रिटेन किए गए हैं.

CSK का कप्तान कौन है?

आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ हैं. संजू सैमसन के इस खेमे में आने से कुछ लोगों को लगा था कि वह कप्तानी करेंगे लेकिन आगामी सीजन में ऋतुराज ही कप्तान रहेंगे. ऋतुराज पिछले संस्करण में चोट के कारण बीच टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे, जिसके बाद धोनी को फिर से कप्तानी संभालनी पड़ी थी.

ऋतुराज गायकवाड़ ने 2020 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए डेब्यू किया था, तब से वह इसी फ्रेंचाइजी का हिस्सा हैं. ऋतुराज गायकवाड़ को पिछले संस्करण के लिए सीएसके ने 18 करोड़ रुपये में रिटेन किया था. ऋतुराज ने आईपीएल में कुल 71 मैच खेले हैं, जिसमें 2502 रन बनाए. उनके नाम आईपीएल में 2 शतक और 20 अर्धशतक हैं.

MI का कप्तान कौन है?

आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या हैं, जो रोहित शर्मा को रिप्लेस करके इस फ्रेंचाइजी के कप्तान बने थे. वह 2022 में अपनी कप्तानी में गुजरात टाइटंस को चैंपियन बना चुके हैं. हालांकि उन्होंने 2015 में एमआई के लिए खेलते हुए ही अपना आईपीएल डेब्यू किया था.

हार्दिक पांड्या ने आईपीएल में कुल 152 मैच खेले, जिनमें उनके नाम 2749 रन हैं. पांड्या के नाम 10 अर्धशतक हैं. उन्हें मुंबई इंडियंस ने पिछले संस्करण के लिए 16.35 करोड़ रुपये में रिटेन किया था.

KKR का कप्तान कौन है?

कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए पिछले संस्करण में अजिंक्य रहाणे ने कप्तानी की थी, उन्हें फ्रेंचाइजी ने आगामी सीजन के लिए भी रिटेन किया है. हालांकि उन्होंने अभी अपने कप्तान के नाम की घोषणा नहीं की है.

PBKS का कप्तान कौन है?

आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर हैं, जिन्हे फ्रेंचाइजी ने पिछले साल 26.75 करोड़ रुपये की बड़ी रकम के साथ ऑक्शन में खरीदा था. उनकी कप्तानी में टीम फाइनल तक भी पहुंची थी.

श्रेयस अय्यर के आईपीएल रिकार्ड्स की बात करें तो वह 3 फ्रेंचाइजियों (DC, KKR और PBKS) के लिए कुल 133 मैच खेल चुके हैं, जिनमें उनके नाम 3731 रन हैं. आईपीएल में उन्होंने 27 अर्धशतक लगाए हैं.

GT का कप्तान कौन है?

आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल हैं. गिल अभी भारत की टेस्ट और वनडे टीम के भी कप्तान हैं. गिल को गुजरात ने पिछले संस्करण में 16.5 करोड़ रुपये में रिटेन किया था. उन्होंने आईपीएल में कुल 118 मैच खेले हैं, जिनमें उनके नाम 3866 रन हैं. गिल ने आईपीएल में 4 शतक और 26 अर्धशतक जड़े हैं.

LSG का कप्तान कौन है?

आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत होंगे, जिन्हे फ्रेंचाइजी ने इस साल रिटेन किया है और पिछले साल आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी बोली लगाकर खरीदा था. एलएसजी ने पंत को 27 करोड़ रुपये में खरीदा था. पंत इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान थे, उन्होंने दिल्ली के लिए ही 2016 में आईपीएल डेब्यू किया था.

आईपीएल करियर की बात करें तो ऋषभ पंत ने 125 मैचों में 3553 रन बनाए हैं, इसमें 2 शतक और 19 अर्धशतक हैं.

DC का कप्तान कौन है?

आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल हैं, जो टीम में सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक हैं. पटेल को फ्रेंचाइजी ने पिछले संस्करण में 16.50 करोड़ रुपये में रिटेन किया था, जबकि पंत को रिलीज कर दिया था.

अक्षर पटेल ने आईपीएल की शुरुआत 2014 में पंजाब किंग्स के लिए खेलकर की थी, 2019 में वह दिल्ली में आए और तब से इसी फ्रेंचाइजी का हिस्सा हैं. पटेल ने आईपीएल में कुल 162 मैच खेले हैं, जिसमें उनके नाम 1916 रन और 128 विकेट हैं.

RR का कप्तान कौन है?

आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स का कप्तान कौन होगा? इस पर अभी संशय बरकार है क्योंकि टीम ने अपने कप्तान को ट्रेड के जरिए सीएसके को सौंप दिया है. हालांकि इस ट्रेड के जरिए उन्होंने रवींद्र जडेजा जैसे अनुभवी प्लेयर को अपनी टीम में शामिल किया है.

संभावना है कि जडेजा कप्तान बन सकते हैं. हालांकि इस पर अभी आधिकारिक कुछ नहीं है. जडेजा को राजस्थान ने 14 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया है, जबकि सीएसके में उनका प्राइस 18 करोड़ रुपये था.

SRH का कप्तान कौन है?

आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस होंगे. ये सभी कन्फर्म कप्तानों में इकलौते विदेशी हैं, जबकि अन्य 7 भारतीय हैं. कमिंस की कप्तानी में हैदराबाद 2024 में फाइनल तक पहुंची थी, जहां केकेआर ने उन्हें 8 विकेट से हराया था. पिछले सीजन टीम का प्रदर्शन बेकार रहा, बावजूद कमिंस ही आगामी सीजन में कप्तान रहेंगे.

पैट कमिंस को सनराइजर्स हैदराबाद ने पिछले संस्करण के लिए 18 करोड़ रुपये में रिटेन किया था. उन्होंने आईपीएल में 3 टीमों (KKR, DC और SRH) के लिए कुल 72 मैच खेले हैं, जिसमें 79 विकेट लिए हैं.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 20 Nov 2025 05:11 PM (IST)
