IND Probable 11 vs SA: भारत अगर दूसरा टेस्ट नहीं जीता तो दक्षिण अफ़्रीकी टीम 2 मैचों की टेस्ट सीरीज अपने नाम कर लेगी, फिर चाहे ये ड्रा हो. गिल की गैरमौजूदगी में पंत दूसरे टेस्ट में कप्तान बन सकते हैं.
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा टेस्ट शनिवार, 22 नवंबर से गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. टीम इंडिया को ये टेस्ट हर हाल में जीतना है, क्योंकि अगर ये ड्रा भी हुआ तो मेहमान टीम सीरीज जीत जाएगी. भारत के कप्तान शुभमन गिल दूसरे टेस्ट से बाहर हो चुके हैं, हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है. गिल को पहले टेस्ट के दूसरे दिन गर्दन में दर्द हुआ था, जिसके बाद उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा था. वह एक दिन अस्पताल में भी रहे, हालांकि वह टीम के साथ गुवाहाटी पहुंच चुके हैं.
कोलकाता टेस्ट में वाशिंगटन सुंदर ने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी की थी, दूसरी पारी में उन्होंने अन्य बल्लेबाजों की तुलना में अच्छा खेल दिखाया लेकिन संभावना कम है कि दूसरे टेस्ट में भी वह इस पोजीशन पर बल्लेबाजी करें. पुजारा के बाद टीम इंडिया इस पोजीशन पर कई खिलाड़ियों को आजमा चुकी है.
सुदर्शन या वाशिंगटन, तीसरे नंबर पर कौन?
केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करते हैं, दूसरे टेस्ट में उनकी पोजीशन पर कोई खतरा नजर नहीं आ रहा. हालांकि तीसरे नंबर की पोजीशन काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है. साई सुदर्शन तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं, इसकी संभावना इसलिए बढ़ रही है क्योंकि शुभमन गिल का दूसरे टेस्ट से बाहर होना लगभग तय माना जा रहा है. बता दें कि सुदर्शन को पिछले टेस्ट में न खिलाने के फैसले पर भी कई दिग्गज हैरान थे.
कप्तान शुभमन गिल चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं, उनके नहीं होने से इस पोजीशन पर ऋषभ पंत खेल सकते हैं. पंत उपकप्तान हैं और गिल की गैरमौजदगी में टीम की कमान संभालेंगे. पिछले टेस्ट में पंत 5वें नंबर पर खेले थे, गुवाहाटी में इस पोजीशन पर रवींद्र जडेजा आ सकते हैं.
किस पोजीशन खेलेंगे वाशिंगटन सुंदर?
छठे नंबर पर ध्रुव जुरेल और ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर 7वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आ सकते हैं. उनके बाद अक्षर पटेल 8वें नंबर पर आ सकते हैं, इससे भारत की बल्लेबाजी में गहराई भी नजर आ रही है.
कुलदीप यादव भी गुवाहाटी टेस्ट में खेल सकते हैं, 2 तेज गेंदबाजों के रूप में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के होने की पूरी संभावना है. बहुत कम संभावना है कि वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते बुमराह दूसरे टेस्ट से आराम लें, क्योंकि खबर है कि उन्हें वनडे सीरीज में आराम दिया जा सकता है.
दूसरे टेस्ट के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11
यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, ऋषभ पंत (कप्तान/विकेट कीपर), रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज.
