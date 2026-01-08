हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसितारों से सजी मुंबई 1 रन से हारी, श्रेयस-सूर्यकुमार-दुबे बुरी तरह फेल; अभिषेक शर्मा की टीम ने मारी बाजी

सितारों से सजी मुंबई 1 रन से हारी, श्रेयस-सूर्यकुमार-दुबे बुरी तरह फेल; अभिषेक शर्मा की टीम ने मारी बाजी

Vijay Hazare Trophy 2025-26: विजय हजारे ट्रॉफी में पंजाब को मुंबई पर 1 रन की रोमांचक जीत मिली है. सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे फ्लॉप रहे.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 08 Jan 2026 03:49 PM (IST)
Preferred Sources

Mumbai vs Punjab VHT 2025-26: विजय हजारे ट्रॉफी में पंजाब को मुंबई पर 1 रन की रोमांचक जीत मिली है. सरफराज खान, श्रेयस अय्यर और शिवम दुबे जैसे बड़े सितारों से सुसज्जित टीम 217 रनों का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकी. जयपुर में खेले गए इस मैच में अभिषेक शर्मा की कप्तानी वाली पंजाब 216 रनों पर सिमट गई थी. जवाब में मुंबई की टीम 215 रनों पर ऑलआउट हो गई.

पंजाब की टीम ने पहले खेलते हुए 216 रन बनाए थे. कप्तान अभिषेक शर्मा केवल 8 रन बना पाए, वहीं IPL के स्टार प्लेयर प्रभसिमरन सिंह भी कोई कमाल नहीं कर पाए और 11 रन बनाकर आउट हो गए. अनमोलप्रीत सिंह ने 57 रन और रमनदीप सिंह ने 72 रनों की अर्धशतकीय पारी खेल जैसे-तैसे पंजाब टीम को 200 के पार जाने में मदद की.

मुंबई से चेज नहीं हुए 217 रन

मुंबई की पारी की शुरुआत अंगकृष रघुवंशी और मुशीर खान ने की. मुशीर ने 21 और रघुवंशी ने 23 रन बनाए. दूसरी ओर सरफराज खान, पंजाब के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटे और मात्र 15 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर लिया था. इसी के साथ सरफराज विजय हजारे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे तेज फिफ्टी लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं. उन्होंने 20 गेंदों में 62 रनों की पारी खेली, जिसमें उनके बल्ले से 7 चौके और 5 छक्के निकले.

बड़े सितारे नहीं चले

कप्तान श्रेयस अय्यर पिछले मैच में 82 रनों की दमदार पारी खेलकर आ रहे थे. इस बार भी उन्हें अच्छी शुरुआत मिली, लेकिन 34 गेंद में 45 रन बनाकर आउट हो गए. दूसरी ओर सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे भी इस मैच में खेल रहे थे, लेकिन पूरी तरह फ्लॉप साबित हुए. सूर्यकुमार ने 15 और दुबे केवल 12 रन बनाकर आउट हो गए.

14 रनों के भीतर सिमट गई आधी टीम

एक समय मुंबई की टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 201 रन बना लिए थे. 27 से भी अधिक ओवर बचे हुए थे और मुंबई को जीत के लिए सिर्फ 16 रन और बनाने थे. यहां से पंजाब के गेंदबाजों ने ऐसा कहर बरपाया कि अगले 14 रनों के भीतर मुंबई की आधी टीम सिमट गई. नतीजन मुंबई की पारी 215 रनों पर सिमट गई और टीम एक रन से मैच हार गई.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 08 Jan 2026 03:47 PM (IST)
Abhishek Sharma Mumbai Cricket Team SHREYAS IYER Vijay Hazare Trophy 2025-26
