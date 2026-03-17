लड़का से लड़की बनी अनाया बांगर को अचानक क्या हुआ? चलना-फिरना हुआ मुश्किल, हेल्थ पर दिया अपडेट

Anaya Bangar News: भारत के पूर्व क्रिकेटर संजय बांगर की बेटी अनाया बांगर ने बताया कि उनकी जेंडर अफर्मिंग सर्जरी पूरी तरह सफल रही है. उन्होंने बताया कि 4 दिन के बेड रेस्ट के बाद आखिरकार वो ठीक से चल पा रही हैं. अनाया ने पुष्टि की है कि उनकी लिंग परिवर्तन सर्जरी सम्पन्न हो चुकी है और सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट के माध्यम से उन्होंने यह जानकारी साझा की है. दिग्गज क्रिकेटर संजय बांगर की बेटी अनाया का नाम पहले आर्यन था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने हार्मोनल परिवर्तन को लोगों के साथ साझा किया.

अनाया बांगर ने सोशल मीडिया पर अपनी हेल्थ पर अपडेट देकर बताया ऑपरेशन के बाद उन्हें हल्का दर्द और बेचैनी महसूस हो रही है. वे अब एक ट्रांसजेंडर महिला के रूप में पहचान बना रही हैं और ताजा हेल्थ अपडेट देकर उन्होंने बताया कि उन्हें मेडिकल तौर पर कोई दिक्कत नहीं हो रही है और एक-दो हफ्तों में पूरी तरह स्वस्थ होने की उम्मीद है.

अनाया ने बताया कि यह यात्रा उनके लिए बहुत लंबी और चुनौतीपूर्ण रही है और साथ ही उन्हें खूब सारा सपोर्ट भी मिला है. उन्होंने भारत के ट्रांसजेंडर लोगों के लिए भी आवाज उठाई और सबसे उन्हें सपोर्ट करने का आग्रह किया. सामने आए वीडियो में उन्हें चलने फिरने में दिक्कत हो रही है और नर्स की मदद से उन्होंने कदम आगे बढ़ाए. मगर अनाया ने यह भी साफ किया कि उनकी रिकवरी ठीक से हो रही है.

लड़के से लड़की बनने से पहले अनाया बांगर क्रिकेट खेलती थीं. उन्होंने अपने पिता संजय बांगर के नक्शेकदम पर चलते हुए भारत और यूनाइटेड किंगडम में डोमेस्टिक क्रिकेट खेला. बता दें कि नवंबर 2023 में आईसीसी एक नया नियम लेकर आया था कि जिस खिलाड़ी ने पुरुष यौवन का अनुभव किया हो वह महिला क्रिकेट में नहीं खेल सकता है.

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