सरफराज ने ठोकी सबसे तेज फिफ्टी, हार्दिक-गायकवाड़ ने मचाया गदर; अभिषेक शर्मा की टीम 1 रन से जीती

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-28 में आज 16 मैच खेले गए. ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच में पंजाब, दिल्ली से लेकर राजस्थान और बड़ौदा ने भी जीत दर्ज की. मुंबई, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र, विदर्भ, दिल्ली, पंजाब और मध्य प्रदेश ने क्वार्टरफाइनल में प्रवेश पाया है. एक तरफ सरफराज खान ने विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे तेज शतक ठोक दिया है, वहीं आज के मैचों में हार्दिक पांड्य, रिंकू सिंह और ऋतुराज गायकवाड़ ने भी कमाल करके दिखाया है.

सरफराज खान का सबसे तेज अर्धशतक

सरफराज खान ने मुंबई के लिए खेलते हुए पंजाब के खिलाफ मैच में 15 गेंद में अर्धशतक पूरा किया. यह विजय हजारे ट्रॉफी इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक है. इससे पहले विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे तेज फिफ्टी लगाने का रिकॉर्ड अतीत शेठ के नाम था, जिन्होंने 16 गेंद में पचास रन पूरे किए थे. पंजाब के खिलाफ मैच में उन्होंने 20 गेंद में 62 रनों की तूफानी पारी खेली.

हार्दिक पांड्या ने मचाई आंधी

हार्दिक पांड्या ने अपनी शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हुए चंडीगढ़ के खिलाफ मैच में 31 गेंद खेलकर 75 रन बनाए. इस पारी में उन्होंने 2 चौके और 9 छक्के लगाए. इसके साथ ही उन्होंने गेंदबाजी में 3 विकेट भी लिए. इससे पहले 3 जनवरी को विदर्भ के खिलाफ मैच में उन्होंने 133 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली थी.

गायकवाड़ ने रचा इतिहास, रिंकू भी चमके

ऋतुराज गायकवाड़ ने महाराष्ट्र के लिए 134 रनों की पारी खेली. ये विजय हजारे ट्रॉफी में उनका 15वां शतक रहा. विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में उन्होंने अंकित बवाने की बराबरी कर ली है. साथ ही वो लिस्ट-A क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा औसत से रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं. उन्होंने अब तक लिस्ट A करियर में 58.83 के औसत से 5,060 रन बना लिए हैं.

उत्तर प्रदेश के कप्तान रिंकू सिंह ने अपनी शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हुए बंगाल के खिलाफ नाबाद 37 रन बनाए. उन्होंने उत्तर प्रदेश को 5 विकेट की जीत दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया.

अभिषेक शर्मा की टीम एक रन से जीती

अभिषेक शर्मा की कप्तानी वाली पंजाब ने पहले खेलते हुए 216 रन बनाए थे. अभिषेक शर्मा 8 रन बनाकर आउट हो गए थे. जवाब में श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली मुंबई टीम 215 रनों पर ऑलआउट हो गई. श्रेयस अय्यर ने 45 रन बनाए. सूर्यकुमार यादव ने 15 रन और शिवम दुबे 12 रन बना सके.