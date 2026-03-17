बांग्लादेश क्रिकेट में शुरू हुआ नया क्लेश, ICC के डर से BCB ने सरकार को दे डाली चेतावनी

Bangladesh Cricket Board Controversy: बांग्लादेश क्रिकेट एक अजीब दौर से गुजर रहा है, जहां बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) और देश की सरकार आमने-सामने हैं. बोर्ड ने सरकार को चेताया है कि क्रिकेट मामलों में उसके हस्तक्षेप के गंभीर परिणाम हो सकते हैं. दर्सल बीसीबी चुनावों में गड़बड़ी का मामला सामने आया था, जिसकी जांच के लिए खेल मंत्रालय ने 5 सदस्यीय समिति का गठन किया था. इस समिति को 11 मार्च को निर्देश दिया गया कि उसे अगले 15 वर्किंग डेज/कार्यदिवस के भीतर रिपोर्ट सौंपनी होगी.

ईएसपीएन क्रिकइंफो की एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए क्रिकेट बोर्ड में सरकार का दखल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के नियमों के खिलाफ माना जाता है. बोर्ड ने यह भी साफ किया कि इस पूरे मामले के संदर्भ में आईसीसी के अधिकारियों से बात हो चुकी है. अगर सरकारी दखल जारी रहा तो बांग्लादेश क्रिकेट को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं और उसपर बैन भी लग सकता है.

क्या है पूरा विवाद?

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चुनावों में गड़बड़ी के आरोपों पर चिंगारी तब भड़की जब पूर्व क्रिकेटर तमीम इकबाल ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम पर चुनाव प्रक्रिया में दखल देने का आरोप लगाया था. तमीम ने आरोप लगाए थे कि नामांकन की तारीख को 2 बार आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ, वहीं अमीनुल ने खेल मंत्रालय से कुछ जिलों के काउंसिलर बदलने के लिए कहा था. बीसीबी के मौजूद अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम ने इन सभी आरोपों को नकार दिया था.

पिछले वर्ष 6 अक्टूबर को चुनाव हुए थे, लेकिन उससे कुछ दिन पहले ही तमीम इकबाल ने अध्यक्ष पड़ के लिए अपनी उम्मीदवारी वापस लेकर चौंका दिया था. चुनावों में गड़बड़ी मामले में नया एंगल तब आया जब ढाका क्लब अधिकारियों के अलावा अन्य समूहों ने चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगा दिए थे.

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