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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबेन स्टोक्स क्रिकेट में वापसी के लिए तैयार, कुछ दिन पहले टेस्ट क्रिकेट से लिया था रिटायरमेंट

बेन स्टोक्स क्रिकेट में वापसी के लिए तैयार, कुछ दिन पहले टेस्ट क्रिकेट से लिया था रिटायरमेंट

टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के कुछ दिन बाद ही बेन स्टोक्स क्रिकेट में वापसी के लिए तैयार हैं. टी20 और वनडे से संन्यास लेने के बाद स्टोक्स ने इसी महीने टेस्ट क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया था.

Written By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क |  Updated at : 15 Jul 2026 07:04 PM (IST)
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इंग्लैंड क्रिकेट के इतिहास के सबसे खूंखार ऑलराउंडर खिलाड़ियों में से एक बेन स्टोक्स लंबे वक्त तक टेस्ट टीम के कप्तान रहे. हाल ही में घर पर न्यूजीलैंड से तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में हार, और इस सीरीज के दौरान नाइटक्लब विवाद को लेकर उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. इससे पहले वह टी20 और वनडे क्रिकेट को पहले ही अलविदा कह चुके थे. हालांकि, अब स्टोक्स के फैंस के लिए अच्छी खबर सामने आई है. वह क्रिकेट में वापसी के लिए तैयार हैं.   

35 साल के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड के तीसरे टेस्ट के दौरान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेकर सभी को चौंका दिया था. अब वे उसी दिन घरेलू वनडे क्रिकेट में वापसी करेंगे, जिस दिन 'द हंड्रेड' का नया सीजन शुरू हो रहा है. लंदन के नाइटक्लब में हुई एक घटना की जांच के चलते बेन स्टोक्स न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट नहीं खेल सके थे. इंग्लैंड की टीम से दूर रहने के दौरान, स्टोक्स ने काउंटी चैंपियनशिप में नॉर्थम्प्टनशायर के खिलाफ डरहम की तरफ से खेला था.

'बीबीसी स्पोर्ट' के अनुसार, स्टोक्स ने कहा, "जब मैं दूसरे टेस्ट में नहीं खेल रहा था और डरहम वापस लौटा, तो मुझे खेल के प्रति एक नई ऊर्जा महसूस हुई, लेकिन दुर्भाग्य से मैं उस एहसास को फिर से नहीं पा सका. मैं भविष्य में जो करने जा रहा हूं, उसे लेकर बहुत उत्साहित हूं. मैं अपने बचपन के क्लब डरहम के लिए खेलने वापस जा रहा हूं. मैं अभी बहुत जोश में हूं. इस हफ्ते कुछ पल ऐसे भी आए जो वाकई बहुत मुश्किल थे. मैंने सही फैसला लिया है."

बेन स्टोक्स ने खिलाड़ियों की नीलामी में अपना नाम नहीं दिया था. इसके साथ ही, इंग्लैंड की जिम्मेदारियों से संन्यास की घोषणा करने से पहले ही उन्होंने वनडे कप में डरहम की तरफ से खेलने पर सहमति जता दी थी. स्टोक्स ने इंग्लैंड के वनडे वर्ल्ड कप 2023 कैंपेन के बाद से 50 ओवरों का क्रिकेट नहीं खेला है. डर्बीशायर में मंगलवार का मैच 12 सालों में डरहम के लिए स्टोक्स का पहला घरेलू वनडे मुकाबला भी होगा.

डरहम के लिए उनका आखिरी 50 ओवरों का मैच 2014 में वारविकशायर के खिलाफ वनडे कप फाइनल था, जिसमें उनकी टीम जीती थी. उन्होंने आखिरी घरेलू वनडे मैच साल 2017 में न्यूजीलैंड में कैंटरबरी का प्रतिनिधित्व करते हुए खेला था.

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Published at : 15 Jul 2026 07:04 PM (IST)
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Ben Stokes England Cricket Team Ben Stokes Retirement England
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