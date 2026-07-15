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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटICC ने टी20 वर्ल्ड कप में किए बड़े बदलाव, ODI विश्व कप में 3 स्टेज का फॉर्मेट, एलिमिनेटर के साथ होगा 'सुपर 10'

ICC ने टी20 वर्ल्ड कप में किए बड़े बदलाव, ODI विश्व कप में 3 स्टेज का फॉर्मेट, एलिमिनेटर के साथ होगा 'सुपर 10'

2026 पुरुष टी20 वर्ल्ड कप एडिशन में उभरते देशों की परफॉर्मेंस से उत्साहित होकर, आईसीसी ने 20-टीम इवेंट के दूसरे स्टेज को आठ से बढ़ाकर 10 टीमें करने का फैसला किया है.

Written By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क |  Updated at : 15 Jul 2026 05:08 PM (IST)
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इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने पुरुषों के टी20 वर्ल्ड कप और वनडे वर्ल्ड कप बड़े बदलाव की घोषणा की है. नए बदलाव के तहत 14 टीमों के वनडे विश्व कप के लिए तीन स्टेज का फॉर्मेट लाना और टी20 विश्व कप के दूसरे स्टेज को एलिमिनेटर के साथ 'सुपर 10' फॉर्मेट में बढ़ाना शामिल है. चीफ एग्जीक्यूटिव्स कमेटी (सीईसी) की सिफारिशों के बाद एडिनबर्ग में आईसीसी की सालाना कॉन्फ्रेंस के दौरान इन फैसलों को अंतिम रूप दिया गया. गवर्निंग बॉडी ने कहा कि इसका मकसद ज्यादा रोचकता बनाना, प्रतियोगी स्तर को ऊपर उठाना और एथलीट और फैंस के लिए अनुभव को बेहतर बनाना है. 

हालांकि, आईसीसी पुरुषों के क्रिकेट वर्ल्ड कप में 14 टीमें शामिल होती रहेंगी, लेकिन टूर्नामेंट का फॉर्मेट पुराने फॉर्मेट से अलग होगा. इसमें तीन स्टेज का कॉम्पिटिशन होगा जो फाइनल तक जाएगा. सबसे कम रैंक वाली तीन टीमें (टीम 12, 13, और 14) शुरू में ‘सुपर सीरीज’ नाम के राउंड वन में आमने-सामने होंगी, जिसमें सिर्फ टॉप टीम ही मेन स्टेज में जाएगी. 

राउंड 2 में 12 टीमें होंगी, जिन्हें छह-छह टीमों के दो ग्रुप में बांटा जाएगा. हर ग्रुप की टॉप तीन टीमें, दोनों ग्रुप में अगली सबसे ऊंची रैंक वाली टीम के साथ, 'सुपर 7' नाम के नए सात-टीम राउंड-रॉबिन स्टेज में आगे बढ़ेंगी. सुपर 7 स्टेज से टॉप चार टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी. 

आईसीसी ने कहा, "इस स्ट्रक्चर को इवेंट के हर स्टेज में कॉम्पिटिटिव माहौल को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें राउंड 1 और राउंड 2 के मैच ज्यादा असरदार होंगे, जिसमें सुपर 7 स्टेज में 7 क्वालिफाइंग टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करने के लिए राउंड-रॉबिन स्टेज से गुजरेंगी. बढ़े हुए नतीजे और बढ़ी हुई रोचकता फैंस के अनुभव को और बेहतर बनाएगी. साथ ही उभरती टीमों को क्रिकेट के सबसे बड़े स्टेज पर मुकाबला करने का मौका मिलता रहेगा."

इस बीच 2026 पुरुष टी20 वर्ल्ड कप एडिशन में उभरते देशों के परफॉर्मेंस से उत्साहित होकर, आईसीसी ने 20-टीम इवेंट के दूसरे स्टेज को आठ से बढ़ाकर दस टीमें करने का फैसला किया है. शुरुआती ग्रुप स्टेज में अब चार-चार टीमों के पांच ग्रुप होंगे (कुल 30 मैच), जो पांच-पांच टीमों के चार ग्रुप के पिछले फॉर्मेट से अलग है. हर ग्रुप से टॉप दो टीमें 'सुपर 10' स्टेज में आगे बढ़ेंगी, जिसमें पांच-पांच टीमों के दो ग्रुप होंगे. 

नॉकआउट के रास्ते में एक बड़ा बदलाव करते हुए, हर सुपर 10 ग्रुप से सिर्फ टॉप टीम ही सीधे सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेगी. अपने-अपने ग्रुप में दूसरे और तीसरे नंबर पर रहने वाली टीमें बाकी दो सेमीफाइनल स्पॉट पक्के करने के लिए क्रॉस-ओवर 'एलिमिनेटर' में आमने-सामने होंगी. 

आईसीसी ने कहा, "इससे सुपर 10 स्टेज में क्रिकेट के उभरते देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ने का वादा है, साथ ही बेहतर प्रतियोगी स्तर मिलेंगे. 'एलिमिनेटर' को जोड़ने से, जहां सुपर 10 स्टेज के ग्रुप से दूसरी और तीसरी रैंक वाली टीमें सेमीफाइनल में स्पॉट के लिए एक-दूसरे से मुकाबला करती हैं, सुपर 10 स्टेज के आखिरी मैचों में भी बड़ा असर पड़ता है."

आईसीसी बोर्ड ने 2028 टी20 विश्व कप साइकिल के लिए क्वालीफाई करने के लिए दूसरी टीमों के लिए रोडमैप भी बनाया. खास तौर पर, स्कॉटलैंड को यूरोप रीजनल फाइनल में सीधे एंट्री दी गई है, 2026 के इवेंट में उनके पार्टिसिपेशन के आस-पास असाधारण हालात के कारण पहले के स्टेज को छोड़कर, जहां वे बांग्लादेश के लिए देर से रिप्लेसमेंट के तौर पर आए थे. 

2026 टूर्नामेंट की जो टीमें सीधे क्वालीफाई नहीं कर पाईं, वे सीधे वैश्विक क्वालीफायर में चली जाएंगी. उनके साथ रीजनल क्वालीफायर से निकलने वाली आठ टीमें शामिल होंगी. अफ्रीका, एशिया और यूरोप से दो-दो, और अमेरिका और ईस्ट एशिया-पैसिफिक क्षेत्र से एक-एक टीमें होंगी.

आईसीसी ने कहा, "वैश्विक क्वालीफायर में हर क्षेत्र से सबसे ऊपर रहने वाली टीम, और कुल मिलाकर अगली तीन सबसे ऊपर रहने वाली टीमें, आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2028 के लिए क्वालीफाई करेंगी."

हालांकि डेवलपमेंट और चीफ एग्जीक्यूटिव्स कमेटियों की सिफारिशों पर आईसीसी बोर्ड ने फॉर्मेट को मंजूरी दे दी है, लेकिन इस बड़े रोडमैप पर आखिरी मुहर नवंबर की मीटिंग्स के दौरान वित्तीय और वाणिज्यिक मामले की समिति द्वारा समीक्षा के बाद ली जाएगी.

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Published at : 15 Jul 2026 05:08 PM (IST)
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