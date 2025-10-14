Quinton de kock International Cricket Comback: दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने वनडे और टी20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट वापस ले लिया है. डिकॉक ने 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में आखिरी वनडे मैच खेला था, उसके बाद संन्यास ले लिया था. वहीं उन्होंने अपना आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में खेला और वनडे के तरह टी20 इंटरनेशनल से भी रिटायरमेंट ले लिया था. डिकॉक एक बार फिर से साउथ अफ्रीका के लिए वाइट बॉल फॉर्मेट में खेलने लगे हैं. हालांकि, उन्होंने क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट से अभी भी संन्यास वापस नहीं लिया है.

क्विंटन डिकॉक को दक्षिण अफ्रीका की टी20 इंटरनेशनल और वनडे में शामिल कर लिया गया है. डिकॉक ने अब तक 155 वनडे मैचों में 45.74 की औसत और 96.64 के स्ट्राइक रेट से 6770 रन बनाए हैं. डिकॉक को पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीकी टीम में चुना गया है. वहीं वह टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए भी दक्षिण अफ्रीकी टीम में चयन कर लिया गया है. उन्होंने 92 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 2584 रन बनाए हैं.

रिटायरमेंट से वापस आकर दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले स्टार खिलाड़ी

1- शहीद अफरीदी (पाकिस्तान)

पाकिस्तान के विस्फोटक ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी संन्यास से वापसी के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं. उन्होंने कई बार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा और फिर वापस खेलने आ गए. 2011 विश्व कप के बाद अफरीदी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया, लेकिन 2011 में ही वापस आ गए. इसके बाद उन्होंने 2016 में भी एक बार और वापसी की.

2- बेन स्टोक्स (इंग्लैंड)

इंग्लैंड के दिग्गज ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने 2022 में वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी, ताकि वह टेस्ट क्रिकेट पर ज्यादा ध्यान दे सकें, लेकिन उन्होंने 2023 के वनडे विश्व कप में रिटायरमेंट के अपने फैसले को वापस लेते हुए टीम में वापसी की.

3- मोहम्मद आमिर (पाकिस्तान)

पाकिस्तान के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने दिसंबर 2020 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के साथ कुछ विवादों के कारण 28 साल की उम्र में संन्यास ले लिया था. लेकिन तीन साल बाद, उन्होंने पाकिस्तान के लिए टी20 विश्व कप 2024 खेलने के लिए अपने संन्यास को वापस लिया और टीम में लौट आए.

बता दें कि हमने यहां सिर्फ स्टार क्रिकेटरों का जिक्र किया है, वहीं संन्यास से यू-टर्न लेने वाले क्रिकेटरों की फेहरिस्त काफी लंबी है. इसमें अंबाती रायडू, तमीम इकबाल, ब्रेंडन टेलर, केविन पीटरसन और रॉस टेलर का नाम शामिल है.