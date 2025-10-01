हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटBCCI सचिव ने पाकिस्तान को बताया 'दुश्मन', भारत-पाक वर्ल्ड कप मैच पर बयान से चौंकाया

BCCI सचिव ने पाकिस्तान को बताया 'दुश्मन', भारत-पाक वर्ल्ड कप मैच पर बयान से चौंकाया

IND vs PAK: एशिया कप 2025 समाप्त हो चुका है, लेकिन भारत बनाम पाकिस्तान विवाद जारी है. महिला वनडे वर्ल्ड कप में 5 अक्टूबर को भारत बनाम पाकिस्तान मैच खेला जाना है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 01 Oct 2025 07:47 PM (IST)
Preferred Sources

एशिया कप 2025 समाप्त हो चुका है, लेकिन भारत बनाम पाकिस्तान विवाद जारी है. पहले 'हैंडशेक विवाद' और अब 'ट्रॉफी विवाद' ने क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है. दरअसल 30 सितंबर से महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 शुरू हो चुका है, जिसमें अपने पहले मैच में भारत ने श्रीलंका को 59 रनों से हराया था. अब 5 अक्टूबर को भारत बनाम पाकिस्तान मैच फिर होने वाला है, जहां हैंडशेक विवाद फिर चर्चा में आ सकता है.

एशिया कप के एक भी मैच में किसी भारतीय खिलाड़ी ने पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाया था. इस बढ़ते विवाद के बीच सवाल है कि क्या महिला वनडे वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही होगा? अब BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने बीबीसी से बातचीत में पाकिस्तान के लिए 'शत्रु देश' का इस्तेमाल किया है.

बीबीसी स्टम्पड पॉडकास्ट पर देवजीत सैकिया ने ऐसा बयान दिया है, जिससे यह पूरा विवाद फिर गरमा गया है. उन्होंने कहा, "मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन हमारे उस शत्रु देश के साथ संबंध पहले जैसे ही हैं. पिछले एक सप्ताह में कुछ नहीं बदला है."

बीसीसीआई सचिव ने इस बारे में कुछ नहीं बताया कि 5 अक्टूबर को भारतीय टीम पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ हाथ मिलाएगी या नहीं. उन्होंने यह जरूर आश्वासन दिया कि टीम इंडिया MCC की गाइडलाइंस का किसी भी तरीके से उल्लंघन नहीं करेगी.

देवजीत सैकिया ने कहा, "भारतीय टीम का पाकिस्तान के साथ मैच कोलंबो में खेला जाएगा, उसमें सभी नियमों का पालन किया जाएगा. मैं सिर्फ उसकी पुष्टि कर सकता हूं, जो सब एमसीसी की गाइडलाइंस में लिखा है. फिर चाहे हैंडशेक हो, गले लगना हो, मैं ऐसी किसी बात पर फिलहाल कुछ नहीं कह सकता."

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 01 Oct 2025 07:47 PM (IST)
BCCI Secretary BCCI IND VS PAK Womens ODI World Cup 2025
Embed widget