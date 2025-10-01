BCCI सचिव ने पाकिस्तान को बताया 'दुश्मन', भारत-पाक वर्ल्ड कप मैच पर बयान से चौंकाया

एशिया कप 2025 समाप्त हो चुका है, लेकिन भारत बनाम पाकिस्तान विवाद जारी है. पहले 'हैंडशेक विवाद' और अब 'ट्रॉफी विवाद' ने क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है. दरअसल 30 सितंबर से महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 शुरू हो चुका है, जिसमें अपने पहले मैच में भारत ने श्रीलंका को 59 रनों से हराया था. अब 5 अक्टूबर को भारत बनाम पाकिस्तान मैच फिर होने वाला है, जहां हैंडशेक विवाद फिर चर्चा में आ सकता है.

एशिया कप के एक भी मैच में किसी भारतीय खिलाड़ी ने पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाया था. इस बढ़ते विवाद के बीच सवाल है कि क्या महिला वनडे वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही होगा? अब BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने बीबीसी से बातचीत में पाकिस्तान के लिए 'शत्रु देश' का इस्तेमाल किया है.

बीबीसी स्टम्पड पॉडकास्ट पर देवजीत सैकिया ने ऐसा बयान दिया है, जिससे यह पूरा विवाद फिर गरमा गया है. उन्होंने कहा, "मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन हमारे उस शत्रु देश के साथ संबंध पहले जैसे ही हैं. पिछले एक सप्ताह में कुछ नहीं बदला है."

बीसीसीआई सचिव ने इस बारे में कुछ नहीं बताया कि 5 अक्टूबर को भारतीय टीम पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ हाथ मिलाएगी या नहीं. उन्होंने यह जरूर आश्वासन दिया कि टीम इंडिया MCC की गाइडलाइंस का किसी भी तरीके से उल्लंघन नहीं करेगी.

देवजीत सैकिया ने कहा, "भारतीय टीम का पाकिस्तान के साथ मैच कोलंबो में खेला जाएगा, उसमें सभी नियमों का पालन किया जाएगा. मैं सिर्फ उसकी पुष्टि कर सकता हूं, जो सब एमसीसी की गाइडलाइंस में लिखा है. फिर चाहे हैंडशेक हो, गले लगना हो, मैं ऐसी किसी बात पर फिलहाल कुछ नहीं कह सकता."

