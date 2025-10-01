एशिया कप समाप्त हो चुका है. हालांकि ट्रॉफी को लेकर अभी भी विवाद जारी है. उसके बाद टीम इंडिया के सामने अगली चुनौती वेस्टइंडीज की है, 2 अक्टूबर से दोनों टीमों के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू हो रही है. पहला टेस्ट मैच 2 अक्टूबर, गुरुवार से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है. यह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की दृष्टि से अहम मुकाबला होगा, जिसकी पॉइंट्स टेबल में भारत तीसरे स्थान पर है. यहां जानिए कि भारत बनाम वेस्टइंडीज पहला टेस्ट कब, कितने बजे और किस चैनल (IND vs WI Test Series Live Telecast) पर देख सकते हैं.

भारतीय मैदानों में भारत और वेस्टइंडीज अब तक 47 टेस्ट मैच खेल चुके हैं. इनमें टीम इंडिया 13 बार, जबकि कैरेबियाई टीम ने 14 बार बाजी मारी है. उनके 20 मुकाबले ड्रॉ पर छूटे थे. यह भी एक गौर करने वाला तथ्य है कि वेस्टइंडीज साल 1994 के बाद भारत में खेलते हुए भारत को किसी टेस्ट मैच में नहीं हरा पाया है.

कब और कहां देखें लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग?

भारत और वेस्टइंडीज का पहला टेस्ट अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा. मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा.

लाइव स्ट्रीमिंग की बात करें तो, भारत बनाम वेस्टइंडीज पहला टेस्ट जियोहॉटस्टार एप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगा. लाइव स्ट्रीमिंग भी भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से शुरू होगी और टॉस उससे आधे घंटे पहले यानी सुबह 9 बजे होगा.

अगर आप मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फ्री में देखना चाहते हैं तो जियो के कुछ रिचार्ज प्लान के साथ जियोहॉटस्टार का सब्स्क्रिप्शन फ्री मिलता है. फ्री सब्स्क्रिप्शन को एक्टिवेट करके आप बिना कोई सब्स्क्रिप्शन चार्ज दिए, मैच फ्री में देख सकते हैं.

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

भारत का स्क्वाड: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा (उपकप्तान), वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नितीश रेड्डी, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव और एन जगदीशन

वेस्टइंडीज का स्क्वाड: रोस्टन चेस (कप्तान), जोमेल वार्रिकन (उपकप्तान), केवलन एंडरसन, एलिक अथानाज़, जॉन कैंपबेल, टेगनारिन चंद्रपॉल, जस्टिन ग्रीव्स, शाई होप, टेविन इमलाच, जेडिया ब्लेड्स, जोहान लेने, ब्रैंडन किंग, एंडरसन फिलिप, खारी पियरे, जेडन सील्स

यह भी पढ़ें:

एशियाई चैंपियन टीम इंडिया ने जमकर किया अभ्यास, कल वेस्टइंडीज से है पहला टेस्ट; देखें किस-किस ने बहाया पसीना