8 महीने हो गए, मोहम्मद शमी की नहीं हुई टीम इंडिया में वापसी, BCCI ऑफिशियल का बड़ा खुलासा

मोहम्मद शमी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से टीम इंडिया में वापस नहीं आए हैं. एक तरफ शमी का कहना है कि वो पूरी तरह फिट हैं, दूसरी ओर चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर का कहना था कि पूरी तरह फिट ना होने के कारण शमी का चयन नहीं हुआ था. शमी को इंग्लैंड टूर के बाद, वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी नहीं चुना गया था. अब दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज के लिए भी उनका चयन नहीं हुआ है. शमी के सेलेक्शन को लेकर चल रहे विवाद के बीच बीसीसीआई के एक प्रवक्ता ने बड़ा बयान दिया है.

न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार बीसीसीआई के एक प्रवक्ता ने बताया, "ऐसा कई बार हुआ है जब चयनकर्ताओं और बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के सपोर्ट स्टाफ ने कई बार मोहम्मद शमी की फिटनेस का हाल जाना है. चयन समिति उन्हें इंग्लैंड ले जाना चाहती थी, क्योंकि जसप्रीत बुमराह तीन से ज्यादा टेस्ट नहीं खेलने वाले थे. इंग्लैंड की कंडीशन में भला शमी जैसी क्षमता वाला गेंदबाज कौन नहीं चाहेगा?"

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज 14 नवंबर से शुरू हो रही है. इस सीरीज के लिए भी मोहम्मद शमी का टीम इंडिया स्क्वाड में चयन नहीं हुआ है. इस पर सूत्र ने बताया, "एक ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया गया कि शमी से कोई संपर्क नहीं साधा गया, यह बिल्कुल सच नहीं है. स्पोर्ट्स साइंस टीम के पास उनकी मेडिकल रिपोर्ट है, जो बताती है कि शमी इंटरनेशनल मैचों का भार झेल सकते हैं या नहीं."

रणजी ट्रॉफी में की दमदार वापसी

इस बीच मोहम्मद शमी ने डोमेस्टिक रेड बॉल टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी में वापसी की है. बंगाल के लिए अभी तक दोनों मैचों में उन्होंने मैच विजेता प्रदर्शन करके दिखाया है. रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन के सिर्फ 2 मैचों में शमी 15 विकेट चटका चुके हैं.

