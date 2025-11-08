हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटफ्लॉप खिलाड़ियों के किंग बाबर आजम, फिर नहीं चला बल्ला, पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से रौंदा

फ्लॉप खिलाड़ियों के किंग बाबर आजम, फिर नहीं चला बल्ला, पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से रौंदा

PAK vs SA ODI: पाकिस्तान ने तीसरे वनडे मैच में दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से रौंद दिया है. पाकिस्तान ने सीरीज 2-1 से जीत ली है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 08 Nov 2025 09:25 PM (IST)
पाकिस्तान ने तीसरे वनडे मैच में दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से रौंद दिया है. पाकिस्तान ने सीरीज 2-1 से जीत ली है. फैसलाबाद में खेले गए इस मैच में दक्षिण अफ्रीकी टीम महज 143 रनों पर सिमट गई थी. जवाब में पाकिस्तान टीम ने 26वें ओवर में 7 विकेट शेष रहते आसानी से मैच जीता. बाबर आजम इस पूरी सीरीज में फ्लॉप रहे, जहां उनका सर्वोच्च स्कोर 27 रन रहा.

दक्षिण अफ्रीकी टीम पहले बैटिंग करने आई, तो उसने एक समय बिना विकेट गंवाए 72 रन बना लिए थे. लुआन ड्री प्रिटोरियस और क्विंटन डी कॉक करीब 6 के रन रेट से स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ा रहे थे. जैसे ही 71 के स्कोर पर प्रिटोरियस का विकेट गिरा, वैसे ही दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह ढह गई.

72 पर एक, 87 रन पर दो और देखते ही देखते दक्षिण अफ्रीकी टीम ने 117 के स्कोर तक 5 विकेट गंवा दिए थे. अगले 26 रनों के भीतर दक्षिण अफ्रीका ने अपने बाकी 5 विकेट भी गंवा दिए. अफ्रीकी टीम के सर्वोच्च स्कोरर क्विंटन डी कॉक रहे, जिन्होंने 53 रन बनाए. प्रिटोरियस ने 39 रनों का योगदान दिया.

144 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने भी अपना पहला विकेट जल्दी खो दिया था. फखर जमान बिना खाता खोले आउट हो गए. सैम अय्यूब पाक टीम की जीत के हीरो रहे, जिन्होंने 77 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली. मोहम्मद रिजवान 32 रन बनाकर नाबाद लौटे.

बाबर आजम फिर फ्लॉप

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पूरी ODI सीरीज में बाबर आजम का बल्ला खामोश रहा. तीसरे मैच में वो सिर्फ 27 रन बनाकर आउट हो गए. दूसरे वनडे में उन्होंने सिर्फ 11 और पहले ODI मैच में सिर्फ 7 रन बनाए थे. बाबर पूरी सीरीज में 3 मैच खेलकर सिर्फ 45 रन बना पाए.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 08 Nov 2025 09:09 PM (IST)
Pakistan Vs South Africa PAK Vs SA Babar Azam PAK Vs SA ODI
